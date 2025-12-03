Animal Crossing: New Horizons-Spielerin investiert ihr ganzes Erspartes in Rüben, verliert durch einen gigantischen Fehler alles auf einmal - "Ich will nicht darüber reden"

Animal Crossing-Fans wissen: Das ist ein ziemlich schmerzhafter Anblick. (Bild: Reddit/user/Sploshee)

Wer in Animal Crossing: New Horizons gerne gefährlich lebt, legt sich entweder mit Taranteln an, oder investiert in Rüben. Doch während ihr in ersterem Falle noch die Chance habt, eine seltene Vogelspinne zu fangen, stehen bei zweiterem eure hart verdienten Sternis auf dem Spiel.



Wer Pech hat, macht einen schlechten Deal und geht am Ende mit Verlust raus. Es geht aber noch weit schlimmer – wie bei dieser Spielerin.

"Ich fühle mich wie ein Trottel"

Normalerweise ignoriert Reddit-User Sploshee Rüben in Animal Crossing einfach, weil sie sonntagvormittags praktisch nie im Spiel ist, um sie von Jorna zu kaufen. Am schicksalhaften 30. November war das aber anders. Weil sich die Gelegenheit bot, entschloss sich die Spielerin kurzerhand aufs Ganze zu gehen und ihre kompletten Ersparnisse in Rüben zu investieren.

Ganze zwei Millionen Sternis steckte Sploshee in das verderbliche Grünzeug. Sie hoffte darauf, mit dem Verkauf doppelt so viel Geld zurückzubekommen. Immerhin hatte Wahrsagerin Smeralda ihr gerade erst Glück mit Geld vorhergesagt.

Ein dummer Fehler machte Sploshee aber einen dicken Strich durch die Rechnung: Wie ihr am Sonntagabend nämlich auffiel, fehlte ihr noch die Stabschrecke als letztes Insekt in ihrer Sammlung – und das lässt sich im Spiel nur von Juli bis November und zwischen 4 und 8, sowie von 17 bis 19 Uhr fangen.

Da es zu dem Zeitpunkt allerdings bereits 22 Uhr war, traf Sploshee eine folgenschwere Entscheidung. Viele von euch werden vermutlich bereits ahnen, was jetzt kommt: Sploshee nutzte die Zeitreise, indem sie die Uhr ihrer Switch umstellte, um ein paar Stunden in die Vergangenheit zu hüpfen.

Als sie am nächsten Tag nach ihrer Rübensammlung sehen wollte, kam das böse Erwachen:

Was einmal zwei Millionen Sternis wert war, war nun nur noch ein Haufen vergammelter Müll. Offenbar war Sploshee schlicht nicht klar, dass das Spiel durch die Zeitreise davon ausgegangen war, dass bereits eine Woche vergangen sein musste – nur so lange halten sich die Rüben.

"Ich kam zurück zu meinem Haus und hab das hier vorgefunden. Tom Nook ist hinter mir her und ich fühle mich wie ein Trottel. Ich wusste es nicht. Ich wusste es nicht."

Mi dieser Erfahrung ist Sploshee offensichtlich nicht allein. In den Kommentaren gibt es neben Mitleidsbekundungen auch reihenweise weitere Storys von Fans, denen etwas Ähnliches passiert ist. Manche User bieten Sploshee auch ihre Sternis an, um den Verlust irgendwie auszugleichen.

Übrigens: Zeitreisen sind nicht grundsätzlich ein Fehler, wenn ihr Rüben rumliegen habt. Ihr dürft allerdings nie in der Zeit zurückreisen, sondern nur vorwärtsspringen. Und müsst natürlich darauf achten, dass ihr nicht über den nächsten Sonntag hinaus springt – sonst verderben die Rüben nämlich ebenfalls.

Zeitreisen in Animal Crossing: Wie ist eure Meinung zur alten Frage, ob es erlaubt sein sollte?