Pokémon hatte schon vor The Last of Us 'Cordyceps-Zombies' - Hab ihr's gewusst?

Parasek und die Clicker in The Last of Us sind vom gleichen Pilz befallen.

In der Pokémon-Welt finden wir viele offensichtliche Parallelen zum echten Leben, immerhin ist die Mehrheit der Pokémon an Flora und Fauna angelehnt. Dazu zählt auch das krabbenartige Pokémon Parasek, das seit der ersten Generation (Rot/Blau) für seinen riesigen "Pilzpanzer" bekannt ist, mit dem es nun schon seit über 27 Jahren in den Spielen und Anime Sporen verbreitet.

Soweit, so unspektakulär. Aber wusstet ihr auch, was es mit dem Pilz auf dem Rücken des kleinen Kerlchens genau auf sich hat? Bei genauerer Recherche wird dadurch nämlich nicht nur eine weitere reale Inspiration deutlich, sondern auch eine Parallele zu The Last of Us.

Parasek, der 'friedliche Cordyceps-Zombie'

Parasek zählt als eines der ersten 150 Pokémon zu den bekanntesten überhaupt. Sein wohl auffälligstes Merkmal ist der riesige Pilz auf seinem Rücken, dabei gehört der wohl gar nicht zum Pokémon selbst. Vielmehr handelt es sich dabei wohl um eine Art Parasit. Und auch der Pokédex-Eintrag von Parasek erinnert schon ziemlich stark an einen bestimmten Pilz aus The Last of Us:

Der Pilz auf dem Rücken entzieht dem Wirts-Pokémon Energie. Er hat die Kontrolle über das Pokémon. Paraseks Pokédex-Eintrag aus Pokémon Gelb

Die Parallelen sind nicht rein zufällig: In den Pokédex-Einträgen von Paraseks Vorstufe Paras ist nämlich immer wieder vom Tochukaso-Pilz die Rede (via Pokéwiki). Dabei handelt es sich um den Ophiocordyceps sinensis), einen Cordyceps-Pilz, der zur gleichen Gattung wie der Ophiocordyceps unilateralis gehört, der in The Last of Us sogar Menschen befällt und so eine Postapokalypse herbeiführt.

Genau genommen sind damit Paras als auch Parasek Cordyceps-"Zombies". Beide werden von ihm kontrolliert und stetig ihrer Energie beraubt. Bei Parasek ist der Parasit nur viel ausgeprägter und damit noch stärker. Ohne den Pilz ist Parasek nicht mehr überlebensfähig.

Im Anime und den Spielen kommt dieses unschöne Schicksal zwar nicht wirklich zum Tragen, da sich die Pokémon auf das Aussaugen von Bäumen beschränken, aber alleine die Vorstellung - auch mit dem Wissen um The Last of Us - verleiht dem Ganzen doch einen fiesen Beigeschmack. Die Menschen in der Pokémon-Welt können sich also glücklich schätzen, dass der Pilz (noch) nicht mutiert ist und Paras als auch Parasek friedlich mit ihnen in Koexistenz leben.

Wie sieht's mit euch aus? Wusstet ihr bereits, dass es sich bei dem Pilz von Parasec auch um einen Cordyceps handelt?