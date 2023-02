Zurück in die Kindheit: Pokémon Trading Card Game Classic bringt Gen 1 mit alten Designs zurück

Der gestrige Pokémon Day 2023 hatte nicht nur für Videospiel-Enthusiasten Neuankündigungen, sondern auch für Fans von analogen Spielen. Das Pokémon-Kartenspiel erhält mit Pokémon Trading Card Game Classic eine Neuauflage der ersten Generation und versetzt uns sofort zurück in die 90er Jahre.

Das ist in Pokémon Trading Card Game Classic enthalten

Pokémon Trading Card Game Classic kommt mit drei eigens für das Spiel kreierte Decks. Die Decks bauen sich um jeweils eines der drei vollentwickelten Starterpokémon Bisaflor, Glurak und Turtok aus der Kanto-Region herum auf:

Die Karten werden allesamt den englischen Kartentext beinhalten.

Außerdem dürfen die Karten nicht auf offiziellen Pokémon TCG-Turnieren gespielt werden. Die einzige Ausnahme bilden die Basis-Energiekarten. Das Spiel ist also eher für Sammler*innen als für Turnierspieler*innen geeignet.

1:23 Pokemon Trading Card Game Classic - Trailer zur Neuauflage der 1. Generation

Was beinhaltet das Kartenset? Mit den Karten wird ein faltbares, tragbares Spielbrett geliefert. Es soll Stauraum für drei Decks bieten und enthält Kartenzonen für aktive Pokémon, Pokémon auf der Bank, das Deck und die Preiskarten. Zusätzlich gibt es drei Deckboxen für die einzelnen Decks.

Außerdem enthält das Set stapelbare Schadensmarken, die anzeigen, wie viel Schaden ein Pokémon bereits genommen hat. Außerdem gibt es dreidimensionale Gift- und Verbrennungsmarken sowie Metallkugeln, die die Pokémon-Münzen ersetzen.

Statt eine Münze zu werfen, müssen Spieler*innen die Metallkugeln in einer kleinen Laufbahn herunterlaufen lassen, die sich in der Mitte der Toolbox befindet. Landet die Kugel in einem weiß umrandeten Loch, zählt das als Kopf. Schwarz umrandete Löcher sollen als Zahl zählen.

Nicht die erste Neuauflage

Wann erscheint das Set? The Pokémon Company, nendo und Creatures planen das Set voraussichtlich Ende 2023 zu veröffentlichen. Es bleibt zu hoffen, dass das Set in einer hohem Stückzahl erhältlich sein wird, da The Pokémon Company in der Vergangenheit mit Scalpern zu kämpfen hatte.

Übrigens: Eine ähnliche Aktion gab es schon zum 25. Jubiläum des Pokémon TCGs vor rund zwei Jahren. Die Celebrations-Kollektion enthielt unter anderem Glurak, Turtok und Bisaflor, allerdings mit deutschen Kartentexten. Hier waren insgesamt 49 neu aufgelegte Karten enthalten, unter denen sich zahlreiche Pikachus befanden.

Was haltet ihr von Pokémon Trading Card Game Classic?