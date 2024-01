Pokémon: Warum kann Mauzi sprechen? - Der Grund ist seine traurige Geschichte

Warum kann Mauzi sprechen? Der Pokémon-Anime gibt eine Antwort.

Normalerweise können Pokémon nicht sprechen, zumindest nicht in unserer Sprache. Vielmehr haben sie ihre eigene Sprache, in der sie sich miteinander unterhalten. Die einzige Ausnahme ist hier das Mauzi von Team Rocket aus dem Anime: Als einziges Pokémon überhaupt ist es nämlich in der Lage, die menschliche Sprache zu sprechen. Warum das so ist, wird nur in einer Folge erklärt.

Darum kann Mauzi in Pokémon sprechen

Mauzis Hintergrundgeschichte wird in der 72. Folge des Animes ergründet und trägt den Namen "Mauzi in Hollywood". Wie wir hier lernen, konnte Mauzi nicht sein ganzes Leben lang die menschliche Sprache sprechen, sondern musste sich diese Fähigkeit mühsam antrainieren.

Ursprünglich war Mauzi nämlich ein einfaches Straßen-Pokémon, das sich mit dem Diebstahl von Essen durchgeschlagen hat. Später ist es sogar einer Bande von Mauzis beigetreten, die von einem Snobilikat angeführt wurde, und musste danach nicht mehr hungern. Ihm fehlte allerdings weiterhin Liebe im Leben.

Als es eines Tages dann ein weibliches Mauzi namens Miauzi traf, verliebte es sich sofort in sie. Miauzi war allerdings von seiner reichen Trainerin verwöhnt und erklärte Mauzi, dass sie nie an ihm interessiert sein würde, weil er nie wie ein Mensch werden kann.

Mauzi hat sich daraufhin ihn mühseliger Arbeit das Laufen auf zwei Beinen und die menschliche Sprache beigebracht, indem es heimlich Menschen beobachtet und nachgeahmt hat.

Mauzis Bemühen brachte ihm allerdings erstmal nur Leid. Da es auf zwei Beinen nicht so schnell wie die anderem Mauzis laufen konnte, wurde es oft bei seinen Raubzügen erwischt und verprügelt. Auch Miauzi war von seinen Anstrengungen eher abgeschreckt und hält Mauzi nun für einen Freak, der weder ein richtiges Pokémon noch ein Mensch ist.

Mauzis hartes Training hat ihm aber auch einige Vorteile verschafft, die es bei Team Rocket einsetzt. So kann es zwischen Menschen und anderen Pokémon dolmetschen, weil es beide Sprachen versteht. Außerdem kann es auch lesen, schreiben und sogar Maschinen bedienen.

