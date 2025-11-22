Pokémon Winds + Waves Release: Wann Generation 10 laut Mega-Leak für Switch 2 erscheint

Wann Pokémon Winds & Waves erscheinen könnte.

Anfang Oktober 2025 brachte eine neue Leak-Welle aus dem sogenannten Tera-Leak neue angebliche Infos zur 10. Pokémon-Generation bzw. dem Nachfolger zu Pokémon Karmesin und Purpur ans Licht. Dabei sind auch Release und Plattform für die kommenden Editionen durchgesickert. Wir dröseln alles Wichtige für euch auf.

Wann erscheint Pokémon Winds/Waves alias Gen 10?

Release laut Leak: 2026 (vermutlich im Oktober/November)

2026 (vermutlich im Oktober/November) Plattform: exklusiv für die Nintendo Switch 2

exklusiv für die Nintendo Switch 2 Release eines Winds & Waves-DLCs: 2027

Pokémon Winds & Waves soll also 2026 exklusiv für die Nintendo Switch 2 erscheinen, doch wie wahrscheinlich ist das? Unsere Einschätzung: Sehr. Schauen wir uns dazu einmal die Release-Daten der letzten Hauptableger der Reihe an:

Pokémon Karmesin/Purpur: Release - November 2022

Release - November 2022 Pokémon Schwert/Schild: Release - November 2019

Release - November 2019 Pokémon Sonne/Mond: Release- November 2016

Release- November 2016 Pokémon X/Y: Release - Oktober 2013

Die Editionen der vergangenen Pokémon-Generationen kamen stets im Abstand von drei Jahren auf den Markt. Nach diesem Muster hätte Gen 10 zwar schon 2025 erscheinen sollen, mit Pokémon-Legenden: Z-A brachten Game Freak und The Pokémon Company allerdings im Oktober dieses Jahres erst einmal einen weiteren Ableger der Legenden-Reihe auf den Markt.

Dass die Spiele der 10. Generation im Jahr 2026 folgen könnten, ist sehr wahrscheinlich. Vermutlich erscheint Pokémon Winds & Waves dann auch erneut im Herbst, also im Oktober oder November 2026.

Enthüllung im Februar 2026? Am 27. Februar 2026 findet übrigens der Pokémon Day statt. Traditionell findet an diesem Tag immer ein Pokémon Presents-Event statt, auf dem Winds & Waves offiziell enthüllt werden könnte.

Woher stammen diese Angaben? Aus dem sogenannten Teraleak – also dem Hacker-Angriff, mit dem Pokémon-Entwickler Game Freak vor einem Jahr zu kämpfen hatte.

Der Verantwortliche dahinter ist nach Angaben von Centro LEAKS im Oktober dieses Jahres zurückgekehrt und hat neben der Plattform und dem Release-Jahr viele weitere angebliche Infos zu Gen 10 geleakt, unter anderem zum Kampfsystem und den Legendarys.

Wie GamePro mit illegalen Hacking-Angriffen umgeht: Die Situation rund um Game Freak ist nicht mit normalen Leaks zu vergleichen. Geht es sonst meist um Insider, die Informationen weitergeben, liegt hier eine Straftat vor. Zwar ist die Situation aktuell noch nicht in Gänze einsehbar, es ist jedoch möglich, dass neben Gameplay-Assets und Release-Plänen auch private, teils finanzielle Informationen von Mitarbeiter*innen von Game Freak betroffen sind. GamePro wird Berichterstattung zum Hacker-Angriff leisten, aber keine Spielszenen zeigen oder auf die geleakten Dateien verlinken. Die gestohlenen Daten sind jetzt öffentlich und verschwinden nicht, wenn wir das Thema ignorieren. Wir sehen es als unsere journalistische Pflicht an, die veröffentlichten Informationen sowie deren illegale Beschaffung und mögliche Konsequenzen für euch aufzuarbeiten und einzuordnen.

So soll Pokémon Winds & Waves in einer von Indonesien und Südostasien inspirierten Region angesiedelt sein. Das rundenbasierte Kampfsystem kehre laut Leak zurück, führt mit sogenannten "Wetter-Attacken" aber neue Elemente ein. Weitere Angaben aus dem Tera-Leak haben wir hier für euch aufbereitet:

Bedenkt aber, dass es sich hier nur um ein Gerücht handelt. Game Freak und The Pokémon Company haben die 10. Pokémon-Generation bislang nicht offiziell enthüllt. Genießt die oberen Angaben also mit Vorsicht, auch wenn sie plausibel klingen. Gerade am geplanten Release der neuen Editionen kann sich intern mittlerweile wieder etwas geändert haben.

Freut ihr euch auf die 10. Pokémon-Generation und was ist eure Meinung zu den Angaben aus dem Tera-Leak?