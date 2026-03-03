Pokémon Wind + Welle-Pokédex: Alle alten und neuen Pokémon, die wir bisher für Gen 10 kennen

Wir zeigen euch, welche Pokémon bisher für Wind & Welle bestätigt sind.

Die zehnte Pokémon-Generation wurde zwar vor Kurzem erst angekündigt, allerdings kennen wir jetzt schon die ersten Taschenmonster, die uns in Wind & Welle erwarten werden. Wir haben alle bisher bekannten Monster in einer Liste für euch zusammengefasst.

Alle Pokémon in Wind & Welle, die ihr fangen könnt

Hinweis: Die folgende Auflistung basiert auf den bisher veröffentlichten Trailern und nicht auf Leaks und Gerüchten. Auch wenn diese nicht explizit zu sehen sind, schreiben wir direkt alle Entwicklungen eines Pokémons dazu. Wir haben zudem die Auflistung nach den Nummern im National-Dex sortiert, da wir die genaue Sortierung aus dem regionalen Pokédex noch nicht kennen.

3:32 Pokémon Wind und Welle: Erster Trailer zeigt die neue Spielwelt und schicke Switch 2-Grafik

Alle Pokémon aus der 01. Generation

#0025 - PIkachu

#0026 - Raichu

#0044 - Myrapla

#0045 - Duflor

#0046 - Giflor

#0098 - Krabby

#0099 - Kingler

#0114 - Tangela

Alle Pokémon aus der 02. Generation

#0165 - Ledyba

#0166 - Ledian

#0172 - Pichu

#0218 - Schneckmag

#0219 - Magcargo

#0222 - Corasonn

Alle Pokémon aus der 03. Generation

#0276 - Schwalbini

#0277 - Schwalboss

#0278 - Wingull

#0279 - Pelipper

#0320 - Wailmer

#0321 - Wailord

#0355 - Zwirrlicht

#0356 - Zwirrklop

#0357 - Tropius

Alle Pokémon aus der 04. Generation

#0455 - Venuflibis

#0456 - Finneon

#0457 - Lumineon

#0465 - Tangoloss

Alle Pokémon aus der 05. Generation

#0535 - Schallquap

#0592 - Quabbel

#0593 - Apoquallyp

#0602 - Zapplardin

#0603 - Zapplalek

#0604 - Zapplarang

Alle Pokémon aus der 07. Generation

#0747 - Garstella

#0748 - Aggrostella

#0769 - Sankabuh

#0770 - Colossand

Alle Pokémon aus der 08. Generation

#0850 - Thermopod

#0851 - Infernopod

Alle Pokémon aus der 09. Generation

#0919 - Micrick

#0920 - Lextremo

Alle Pokémon aus der 10. Generation

#10XX - Braubel

#10XX - Pomfifi

#10XX - Gekkua

#1XXX - Wellchu

#1XXX - Windchu

Das sind bisher alle Pokémon, die für Wind & Welle ganz offiziell bestätigt wurden. Es werden sicherlich bis zum Release mit neuen Trailern immer weitere Taschenmonster enthüllt. Zudem wurden bisher fast nur Rückkehrer gezeigt. Wenn neue Pokémon hinzukommen, updaten wir diesen Artikel.

Welches Pokémon darf für euch auf keinen Fall in Wind & Welle fehlen?