Pokémon Wind & Welle-Pokédex: Alle alten und neuen Pokémon, die wir bisher für Gen 10 kennen

Pokémon Wind & Welle lässt uns eine komplett neue Region erkunden und somit gibt es auch wieder neue und alte Pokémon in Gen 10 zurückkehren.

Sebastian Zeitz
03.03.2026 | 13:00 Uhr

Wir zeigen euch, welche Pokémon bisher für Wind + Welle bestätigt sind. Wir zeigen euch, welche Pokémon bisher für Wind & Welle bestätigt sind.

Die zehnte Pokémon-Generation wurde zwar vor Kurzem erst angekündigt, allerdings kennen wir jetzt schon die ersten Taschenmonster, die uns in Wind & Welle erwarten werden. Wir haben alle bisher bekannten Monster in einer Liste für euch zusammengefasst.

Alle Pokémon in Wind & Welle, die ihr fangen könnt

Hinweis: Die folgende Auflistung basiert auf den bisher veröffentlichten Trailern und nicht auf Leaks und Gerüchten. Auch wenn diese nicht explizit zu sehen sind, schreiben wir direkt alle Entwicklungen eines Pokémons dazu. Wir haben zudem die Auflistung nach den Nummern im National-Dex sortiert, da wir die genaue Sortierung aus dem regionalen Pokédex noch nicht kennen.

Video starten 3:32 Pokémon Wind und Welle: Erster Trailer zeigt die neue Spielwelt und schicke Switch 2-Grafik

Alle Pokémon aus der 01. Generation

  • #0025 - PIkachu
  • #0026 - Raichu
  • #0044 - Myrapla
  • #0045 - Duflor
  • #0046 - Giflor
  • #0098 - Krabby
  • #0099 - Kingler
  • #0114 - Tangela

Alle Pokémon aus der 02. Generation

  • #0165 - Ledyba
  • #0166 - Ledian
  • #0172 - Pichu
  • #0218 - Schneckmag
  • #0219 - Magcargo
  • #0222 - Corasonn

Alle Pokémon aus der 03. Generation

  • #0276 - Schwalbini
  • #0277 - Schwalboss
  • #0278 - Wingull
  • #0279 - Pelipper
  • #0320 - Wailmer
  • #0321 - Wailord
  • #0355 - Zwirrlicht
  • #0356 - Zwirrklop
  • #0357 - Tropius

Alle Pokémon aus der 04. Generation

  • #0455 - Venuflibis
  • #0456 - Finneon
  • #0457 - Lumineon
  • #0465 - Tangoloss

Alle Pokémon aus der 05. Generation

  • #0535 - Schallquap
  • #0592 - Quabbel
  • #0593 - Apoquallyp
  • #0602 - Zapplardin
  • #0603 - Zapplalek
  • #0604 - Zapplarang

Alle Pokémon aus der 07. Generation

  • #0747 - Garstella
  • #0748 - Aggrostella
  • #0769 - Sankabuh
  • #0770 - Colossand

Alle Pokémon aus der 08. Generation

  • #0850 - Thermopod
  • #0851 - Infernopod

Alle Pokémon aus der 09. Generation

  • #0919 - Micrick
  • #0920 - Lextremo

Alle Pokémon aus der 10. Generation

  • #10XX - Braubel
  • #10XX - Pomfifi
  • #10XX - Gekkua
  • #1XXX - Wellchu
  • #1XXX - Windchu
Pokémon Wind und Welle enthüllt die 3 neuen Starter-Pokémon: Das sind Braubel, Pomfifi und Gekkua
von Eleen Reinke
Pokémon Winds & Waves Release: Wann Generation 10 laut Mega-Leak für Switch 2 erscheint
von Linda Sprenger

Das sind bisher alle Pokémon, die für Wind & Welle ganz offiziell bestätigt wurden. Es werden sicherlich bis zum Release mit neuen Trailern immer weitere Taschenmonster enthüllt. Zudem wurden bisher fast nur Rückkehrer gezeigt. Wenn neue Pokémon hinzukommen, updaten wir diesen Artikel.

Welches Pokémon darf für euch auf keinen Fall in Wind & Welle fehlen?

Pokémon Wind und Welle

Pokémon Wind und Welle

Genre: Rollenspiel

Release: 2027 (Switch 2)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
