Pokémon Wind + Welle-Pokédex: Alle alten und neuen Pokémon, die wir bisher für Gen 10 kennen

Die zehnte Pokémon-Generation wurde zwar vor Kurzem erst angekündigt, allerdings kennen wir jetzt schon die ersten Taschenmonster, die uns in Wind & Welle erwarten werden. Wir haben alle bisher bekannten Monster in einer Liste für euch zusammengefasst.
Alle Pokémon in Wind & Welle, die ihr fangen könnt
Hinweis: Die folgende Auflistung basiert auf den bisher veröffentlichten Trailern und nicht auf Leaks und Gerüchten. Auch wenn diese nicht explizit zu sehen sind, schreiben wir direkt alle Entwicklungen eines Pokémons dazu. Wir haben zudem die Auflistung nach den Nummern im National-Dex sortiert, da wir die genaue Sortierung aus dem regionalen Pokédex noch nicht kennen.
Alle Pokémon aus der 01. Generation
- #0025 - PIkachu
- #0026 - Raichu
- #0044 - Myrapla
- #0045 - Duflor
- #0046 - Giflor
- #0098 - Krabby
- #0099 - Kingler
- #0114 - Tangela
Alle Pokémon aus der 02. Generation
- #0165 - Ledyba
- #0166 - Ledian
- #0172 - Pichu
- #0218 - Schneckmag
- #0219 - Magcargo
- #0222 - Corasonn
Alle Pokémon aus der 03. Generation
- #0276 - Schwalbini
- #0277 - Schwalboss
- #0278 - Wingull
- #0279 - Pelipper
- #0320 - Wailmer
- #0321 - Wailord
- #0355 - Zwirrlicht
- #0356 - Zwirrklop
- #0357 - Tropius
Alle Pokémon aus der 04. Generation
- #0455 - Venuflibis
- #0456 - Finneon
- #0457 - Lumineon
- #0465 - Tangoloss
Alle Pokémon aus der 05. Generation
- #0535 - Schallquap
- #0592 - Quabbel
- #0593 - Apoquallyp
- #0602 - Zapplardin
- #0603 - Zapplalek
- #0604 - Zapplarang
Alle Pokémon aus der 07. Generation
- #0747 - Garstella
- #0748 - Aggrostella
- #0769 - Sankabuh
- #0770 - Colossand
Alle Pokémon aus der 08. Generation
- #0850 - Thermopod
- #0851 - Infernopod
Alle Pokémon aus der 09. Generation
- #0919 - Micrick
- #0920 - Lextremo
Alle Pokémon aus der 10. Generation
- #10XX - Braubel
- #10XX - Pomfifi
- #10XX - Gekkua
- #1XXX - Wellchu
- #1XXX - Windchu
Das sind bisher alle Pokémon, die für Wind & Welle ganz offiziell bestätigt wurden. Es werden sicherlich bis zum Release mit neuen Trailern immer weitere Taschenmonster enthüllt. Zudem wurden bisher fast nur Rückkehrer gezeigt. Wenn neue Pokémon hinzukommen, updaten wir diesen Artikel.
Welches Pokémon darf für euch auf keinen Fall in Wind & Welle fehlen?
