Gran Turismo 8: Polyphony Digital stellt für nächsten Teil der Reihe ein, Release vermutlich auch für PS6

Es überrascht nicht wirklich, aber ist jetzt immerhin bestätigt: Die Gran Turismo-Serie geht weiter.

Ziemlich genau vier Jahre ist es her, dass Gran Turismo 7 für die PlayStation 5 und PlayStation 4 erschien. Seitdem gab es zahlreiche Updates für das Rennspiel, zu einem Nachfolger bzw. neuen Teil hüllte sich Entwickler Polyphony Digital aber bislang in Schweigen.

Jetzt gibt es erste konkrete Hinweise darauf, dass die Produktion des neuen Serienteils – der mutmaßlich Gran Turismo 8 heißen könnte – bald so richtig losgeht.



Denn: Polyphony Digital hat mehrere Stellen ausgeschrieben, knapp 20 an der Zahl. Überschrieben sind diese Angebote mit:

"Wir stellen Mitabeiter für die Produktion von 'Gran Turismo' ein."

Neues Gran Turismo hat offenbar noch keinen konkreten Namen

Eine offizielle Ankündigung für Gran Turismo 8 – oder wie auch immer der neue Serienteil heißen wird – ist das natürlich noch nicht, wohl aber die Bestätigung, dass es mit der Serie weitergeht. Das dürfte angesichts der immensen Erfolge der Reihe und des großen Namens vermutlich auch niemanden verwundern.

Die den Stellenausschreibungen angehängte Nachricht lässt jedenfalls keinen Zweifel daran, dass Polyphony noch einmal einen neuen Meilenstein für die Serie im Blick hat.

"Wir produzieren die Gran Turismo-Reihe nun schon seit über 25 Jahren. Der wichtigste Grund, warum wir dies so lange fortsetzen konnten, ist die Existenz unserer Spielerbasis, und wir glauben, dass dies ein Beweis dafür ist, dass die harte Arbeit, in die wir unser Leben gesteckt haben, bei ihnen wirklich Anklang gefunden hat. [...] Wir sind jedoch der Meinung, dass noch viel zu tun bleibt, um unseren Spielern das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Alle, die den unstillbaren Drang verspüren, etwas zu schaffen, "die Zukunft durch Kunst und Technologie zu gestalten", sind bei Polyphony Digital mit ihrer Leidenschaft, ihren Fähigkeiten und ihren Ideen herzlich willkommen. [...]"

Wann wir etwas handfestes zum neuen Gran Turismo-Teil sehen werden, ist schwer abzuschätzen, es wird aber vermutlich noch einige Zeit dauern. Vom Release ganz zu schweigen, der erst in ein paar Jahren erfolgen dürfte. Dann vermutlich auch für die PlayStation 6, die im Jahr 2028 oder 2029 erscheinen könnte.

Das erste Gran Turismo-Spiel erschien im Dezember 1997 in Japan für die allererste PlayStation, in Europa wurde das Spiel ein knappes halbes Jahr später veröffentlicht. Es folgten etliche weitere Teile auf sämtlichen PlayStation-Generation, heute gehört Gran Turismo zu den klangvollsten Namen im Rennspielbereich überhaupt.

Was erhofft ihr euch vom neuen Teil der Gran Turismo-Reihe?