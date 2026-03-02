Pokémon Wind + Welle - Alle bekannten Unterschiede zwischen den Editionen im Überblick

Hier sind alle bekannten Unterschiede zwischen Pokémon Wind und Welle.

Mit Wind & Welle erwarten uns 2027 endlich die Spiele der 10. Pokémon-Generation. Wie gewohnt können wir zwischen zwei Editionen wählen – und diese unterscheiden sich in einigen Punkten voneinander. Bislang sind die Informationen über Wind/Welle zwar rar gesät, einige Unterschiede zwischen den beiden Switch 2-Abenteuern kennen wir aber schon jetzt. Dröseln wir das Ganze mal auf.

Die wichtigsten Infos zu Pokémon Wind/Welle noch einmal im Überblick:

Release: 2027 (ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht)

2027 (ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht) Plattform: Exklusiv für die Nintendo Switch 2

3:32 Pokémon Wind und Welle: Erster Trailer zeigt die neue Spielwelt und schicke Switch 2-Grafik

1. Exklusive Pokémon

Der größte Unterschied zwischen den beiden Editionen dürfte erneut im Aufkommen einiger bestimmter Pokémon liegen: So nehmen wir an, dass wir sowohl in Pokémon Wind, als auch in Pokémon Welle mehrere Taschenmonster finden können, die in der jeweils anderen Edition nicht vorkommen. Um alle Pokémon der 10. Generation zu sammeln, müsst ihr also mit einer Person tauschen, die die jeweils andere Edition besitzt.

Windchu & Wellchu: Eine komplette Liste der editionsexklusiven Pokémon für Wind und Welle existiert zwar noch nicht, zwei Pokémon kennen wir aber bereits. Zumindest lassen ihre Namen auf eine Editions-Exklusivität schließen.

So dürfte die brandneue Pikachu-Form Wellchu nur in Pokémon Welle aufzufinden sein, während Windchu wohl ausschließlich in Pokémon Wind vorkommt. Die Funktion der beiden Pikachu-Varianten im Spiel ist allerdings noch geheim.

Windchu (links) und Wellchu (rechts).

2. Legendäre Pokémon

Über die legendären Pokémon von Wind und Welle schweben aktuell große Fragezeichen: Wir wissen weder wie sie heißen, noch wie sie aussehen.

Wir gehen allerdings stark davon aus, dass die beiden "Main-Legendarys" alias die beiden Coverstars, wie von der Pokémon-Reihe gewohnt, ebenfalls editionspezifisch sind. Heißt: In Pokémon Wind bekommen wir höchstwahrscheinlich nur das "Wind-Legendary" und in Welle eben ausschließlich das "Wellen-Legendary".

Adleräugige Fans haben im Debüt-Trailer derweil mögliche Silhouetten der legendären Pokémon der 10. Generation entdeckt, die beide an drachenähnliche Monster erinnern. Auf dem oberen Bild aus dem Reddit-Post handelt es sich wohl um das Legendary aus Welle, auf dem unteren ist womöglich das Legendary aus Wind abgebildet:

3. Outfits der Charaktere

Ein weiterer Unterschied zwischen Wind und Welle betrifft die Outfits unserer Charaktere. Erneut können wir zwischen einer männlichen oder weiblichen Spielfigur wählen, dabei fällt die Farbe und Art ihrer Kleidung je nach Edition allerdings leicht anders aus.

In Pokémon Wind tragen die Spielfiguren Hüte in hellblau-weiß. Auch ihre Rucksäcke sind mit weißen sowie himmelblauen Akzenten versehen. In Pokémon Welle setzen unsere Held*innen hingegen auf dunkelblaue Caps sowie dunkelblaue Rucksäcke:

Links seht ihr die Outfits der beiden Hauptcharaktere aus Pokémon Wind, rechts die Outfits der beiden Hauptcharaktere aus Pokémon Welle.

Dass wir die Outfits unserer Charaktere im Verlauf des Spiels anpassen bzw. unsere Charaktere mit neuen Kleidungstücken ausstatten können, ist noch nicht offiziell bestätigt, aber sehr wahrscheinlich. Womöglich zieht sich das jeweilige Farbschema der beiden Editionen durchs gesamte Abenteuer und wir kleiden unsere Spielfigur in Pokémon Wind eher mit himmelblauen/weißen Klamotten ein und in Welle eher mit dunkelblauen Sachen.

Davon ab dürften Pokémon Wind & Welle inhaltlich größtenteils identisch ausfallen. Heißt: Wir streifen sehr wahrscheinlich durch die gleiche Spielwelt und erleben das gleiche Abenteuer.

Wisst ihr vielleicht schon jetzt, welche der beiden Gen 10-Editionen ihr euch holen wollt?