Größter Arc Raiders-Pechvogel aller Zeiten will nur Mitspielern helfen, stürzt sie stattdessen versehentlich ins Verderben

Wer solche Freunde hat, braucht wahrlich keine Feinde mehr.

Jonas Herrmann
02.03.2026 | 19:29 Uhr

Im Kampf gegen große Arc müssen Raider zusammenarbeiten. Im Kampf gegen große Arc müssen Raider zusammenarbeiten.

In Arc Raiders ist PvP jederzeit eine Option. Spieler*innen können sich aber auch für die Zusammenarbeit entscheiden. Dieser Raider hatte genau das vor, hat dabei aber zwei anderen Raidern ordentlich den Tag versaut.

Der vielleicht unglücklichste Doppelkill aller Zeiten

Die dauerhaft existierende Möglichkeit, von anderen Spieler*innen angegriffen zu werden, ist einer der Hauptgründe für die Spannung von Arc Raiders. Man weiß eben nie, ob man nicht gerade in einen Hinterhalt läuft oder im Zielfernrohr eines versteckten Raiders auftaucht.

Video starten 12:43 Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!

Trotz dieser Unsicherheit entscheiden sich überraschend viele Spieler*innen für ein friedliches Miteinander. Gerade im Kampf gegen größere Arc-Bedrohungen ist diese Zusammenarbeit ein echter Segen. Wer die Queen oder die Matriarch erledigen will, braucht das alleine sogar gar nicht zu versuchen.

Aber auch bei solchen Events muss man aufpassen, da man eben jederzeit auch die eigenen Mitstreiter*innen verletzen kann. Auf welch unerwartete und unglückliche Art und Weise das passieren kann, musste kürzlich der Reddit-User "drlouies" erfahren.

Während eines Kampfes gegen die riesige Matriarch wirft der User nämlich eine Wolfpack-Granate, eine der stärksten Waffen im Spiel, auf den Roboter. Er selbst ist in Deckung und möchte so anderen Raidern helfen. Das geht aber gehörig schief:

Die Wolfpack teilt sich nach dem Wurf in zwölf kleinere Geschosse auf, die dann als zielsuchende Raketen eigentlich Jagd auf Arcs machen sollten. Das passiert auch in dem Video, das der User gepostet hat. Anstatt aber die Matriarch anzuvisieren, fliegen die Geschosse direkt auf zwei andere Raider, die durch die Explosion ausgeschaltet werden.

Was ist da passiert? Die Wolfpack kann nur Arc-Gegner anvisieren, also eigentlich nicht direkt gegen andere Spieler*innen eingesetzt werden. Offenbar muss irgendwo bei oder unter den beiden Raidern eine kleinere Drohne gewesen sein, die die Aufmerksamkeit der Granate auf sich gezogen hat.

Zu allem Überfluss verdient der User mit seinem gescheiterten Rettungsversuch auch noch eine Trophäe. Dass ihm das Ganze ziemlich unangenehm ist, zeigt sich auch daran, dass er sich kurz darauf versteckt. Ein wirklich unglücklicher Zufall.

Habt ihr schonmal etwas Ähnliches erlebt?

