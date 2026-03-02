Resident Evil Requiem: Das letzte Puzzle - Das ist der aktuelle Stand bei der Lösung für das Final Puzzle

Um hier weiterzukommen, muss Grace einiges finden.

Wir sind aktuell mal wieder an einem Punkt, an dem eine komplette Community der Lösung eines großen Rätsels nachjagt. Resident Evil Requiem schickt uns mit mehreren mysteriösen Items und Botschaften auf eine wilde Schnitzeljagd.

Die Bonus-Herausforderung "Das letzte Puzzle" gibt 20.000 AP, wenn wir Folgendes erledigen: "Lassen Sie das entzückende Paar die Stimme hören". Wir listen für euch alle bislang bekannten dafür nötigen Schritte auf. Vorsicht! Wir müssen dabei einige Personen oder Dinge und Rätsel spoilern.

Das letzte Puzzle: Das ist die Ausgangslage

Ihr findet die Herausforderungen im Spielmenü unter "Bonus" und mit den verdienten AP könnt ihr euch dann beispielsweise Konzeptkunst, Waffen oder Outfits kaufen.

So simpel die Aufgabe klingt, eigentlich alles daran ist rätselhaft: Wer ist das entzückende Paar (Englisch: "the sweet pair") und welche Stimme ist gemeint? Handelt es sich um Emily und Grace? Um Grace und Leon? Oder um Emily und Marie, also die beiden Mädchen? Oder doch irgendjemand oder irgendetwas ganz anderes?

Die Hinweise fangen mit der abgetrennten Hand an und ziehen sich durch große Teile des Spiels, um uns später wieder zum "Sonne, Mond, Sterne"-Rätsel zurückzuführen. Wir gehen alle Schritte durch, die bereits identifiziert wurden:

Resident Evil Requiem ist am 27. Februar für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC und Switch 2 erschienen und kam sowohl bei Spieler*innen als auch bei der Kritik mit seinem "Best-of Resident Evil"-Ansatz sehr gut an.

Bei welchem Teil des Rätsels hängt ihr aktuell und was sind eure Vermutungen?