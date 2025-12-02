25 Aufrufe
Pokémon-Legenden Z-A enthüllt Mega-Lucario Z für den ersten DLC Mega Dimension
Die Erweiterung Mega-Dimension für Pokémon-Legenden Z-A hat eine weitere Mega-Entwicklung enthüllt. Der kostenpflichtige DLC wird auch Mega-Lucario Z enthalten – und damit die erste Mega-Entwicklung mit Z. Laut der offiziellen Beschreibung bedeutet das, dass diese Spezialformen "weniger Zeit benötigt, um Attacken einzusetzen, aber sie verbrauchen auch schneller Mega-Essenz". Z-Megas sind also in langen Kämpfen nicht die erste Wahl, können aber in kurzer Zeit viel bewirken.
Mega-Dimension erscheint am 10. Dezember für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.
