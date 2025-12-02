Läuft gerade Pokémon-Legenden Z-A enthüllt Mega-Lucario Z für den ersten DLC Mega Dimension
Pokémon-Legenden Z-A enthüllt Mega-Lucario Z für den ersten DLC Mega Dimension

Pokémon-Legenden Z-A enthüllt Mega-Lucario Z für den ersten DLC Mega Dimension

Maximilian Franke
02.12.2025 | 16:28 Uhr

Die Erweiterung Mega-Dimension für Pokémon-Legenden Z-A hat eine weitere Mega-Entwicklung enthüllt. Der kostenpflichtige DLC wird auch Mega-Lucario Z enthalten – und damit die erste Mega-Entwicklung mit Z. Laut der offiziellen Beschreibung bedeutet das, dass diese Spezialformen "weniger Zeit benötigt, um Attacken einzusetzen, aber sie verbrauchen auch schneller Mega-Essenz". Z-Megas sind also in langen Kämpfen nicht die erste Wahl, können aber in kurzer Zeit viel bewirken.

Mega-Dimension erscheint am 10. Dezember für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.
Pokémon-Legenden: Z-A
Pokémon-Legenden: Z-A

Pokémon-Legenden: Z-A

Pokémon-Legenden: Z-A

Genre: Rollenspiel

Release: 16.10.2025 (Switch, Switch 2)

Mehr zum Spiel
