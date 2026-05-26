Forza Horizon 6 hat einen richtigen "Bösewicht", der die Community in Angst und Schrecken versetzt - einige Fans sammeln jetzt sogar Online-Freunde, um ihm aus dem Weg zu gehen

Die Legende von "Bowie Knife99" erobert gerade Forza Horizon 6. Und so ziemlich niemand hat Spaß dabei.

Profilbild von Jonas Herrmann

Jonas Herrmann
26.05.2026 | 17:34 Uhr

Ein Bösewicht treibt in Forza Horizon 6 sein Unwesen. Ein Bösewicht treibt in Forza Horizon 6 sein Unwesen.

Forza Horizon 6 ist vor einer knappen Woche endlich gestartet. Die bunte Racing-Party in Japan wird jetzt allerdings von einem regelrechten "Bösewicht" gecrasht. Ein Racer namens "Bowie Knife99" sorgt für Angst und Schrecken in der Community.

Bowie Knife99 will in Forza Horizon 6 so ziemlich keiner begegnen

Gerade im Vergleich zu einigen Arcade-Racern aus den 2000er-Jahren gibt sich Forza Horizon schon seit jeher eher "brav". Die ständige Positivität der Festival-Atmosphäre kann dabei sogar als ein bisschen eintönig empfunden werden.

Video starten 13:24 Forza Horizon 6 im Test: Die Spitze der Open World-Racer?

Auch im sechsten Teil geht es wieder ziemlich fröhlich zu. Wenn da nicht "Bowie Knife99" wäre. Der KI-Kontrahent taucht nämlich nicht nur in zahlreichen Rennen bei unterschiedlichen Spieler*innen auf, sondern ist auch noch ein ziemlicher Fiesling.

Wie die Vorgänger bietet auch Forza Horizon 6 wieder Drivatare. Die KI-Gegner*innen sollen so nicht einfach generische Namen haben, sondern tragen die Usernames eurer Online-Bekanntschaften oder die von berühmten Community-Mitgliedern.

Und eines davon ist offenbar auch "Bowie Knife99". Seit dem Release ist der rücksichtslose Racer in zahlreichen Lobbys aufgetaucht und hat dort für Aufsehen gesorgt. Online häufen sich Berichte über unfassbar unfaire Attacken und Rennen, in denen der Fiesling einfach davonfährt.

Hier ein Angriff auf Reddit:

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"Bowie Knife99" scheint aber nicht nur Freude daran zu haben, anderen ihr Rennen kaputtzumachen, sondern auch daran, selbst welche scheinbar mühelos zu gewinnen. Ein wenig witzig ist etwa dieser Clip, in dem er in einem kleinen Dreirad eine Konkurrenz aus Sportwagen hinter sich lässt:

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Offenbar ist kaum jemand sicher vor dem Übel, das sich "Bowie Knife99" nennt. Einige Spieler*innen sind online jetzt sogar (spaßeshalber) dazu übergegangen, so viele Freund*innen wie möglich zu sammeln, um dem Bösewicht aus dem Weg zu gehen.

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Je mehr Online-Freund*innen man nämlich im Spiel hat, desto unwahrscheinlicher ist es, dass die Drivatare mit "Unbekannten" aufgefüllt werden. Immerhin hält die Community in diesen schweren Zeiten zusammen und lässt sich nicht von "Bowie Knife99" unterkriegen.

Seid ihr dem Bösewicht auch schon begegnet? Wie gefällt euch Forza Horizon 6 bisher?

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