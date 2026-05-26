"Meine Farmen sind ziemlich mies": Stardew Valley-Schöpfer ConcernedApe kann wohl bei den krassen Farm-Builds aus der Community nur vor Neid erblassen

ConcernedApe ist nicht so gut beim Bauen seiner Farmen, wie man denken könnte. (Bildquelle: YouTube-Kanal ConcernedApe)

Stardew Valley-Schöpfer Eric "ConcernedApe" Barone hat einer Streamerin einen absoluten Traum erfüllt: Er nahm ihre Einladung an, die Sim an ihrem Geburtstag im Koop zu zocken. Dabei haben die beiden über alles Mögliche gesprochen, wobei es zu einem ziemlich witzigen Geständnis des Entwicklers kam, was seine eigenen Bauernhöfe im Spiel angeht.

ConcernedApe baut selbst weder hübsche, noch sehr effiziente Farmen

Im Stream von Hanna Peyton, die ein riesiger Fan des Spiels ist, kam es unter anderem zu einem Angelwettbewerb zwischen den beiden, aber die Streamerin hatte auch eine ganze Liste an Fragen parat. Der nebenbei fallengelassenen Bemerkung, dass sie wirklich schlecht im Dekorieren sei, schließt sich Barone direkt an.

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"Das ist irgendwie etwas, das ich ich aus irgendeinem Grund immer vergesse und daran muss ich arbeiten", verrät Hanna. "Ich habe bisher nur eine einzige Farm jemals dekoriert, weißt du?" Darauf antwortet Barone:

Ich bin genauso. Ich dekoriere nie wirklich. Ich habe nur... also ich meine... meine Farmen sind eigentlich ziemlich mies. Sie sind einfach nicht effizient. Sie sind nicht optimiert. Ich baue einfach irgendwas an. Ich mache das wirklich ganz frei. Ja, und ich dekoriere auch wirklich nicht viel.

Besonders witzig ist das, wenn wir mal einen Blick in das Stardew Valley-Subreddit werfen. Wer es nämlich genauso wie ConcernedApe macht, kann sich da schnell schlecht fühlen. Während einige Fans, beispielsweise mit Fass-Imperien, den Gewinn absolut maximieren, dekorieren andere nicht nur den Hof, sondern gleich jeden Winkel des Tals.

Dass der Schöpfer des Spiels frei Schnauze drauf losspielt, obwohl er ja sogar jedes Detail in- und auswendig kennen dürfte, ist da doch ziemlich beruhigend.

Das Schöne an Bauernhof Sims wie Stardew Valley ist aber, und das hebt die Streamerin auch noch mal hervor, dass alle Fans sie zocken können, wie es ihnen beliebt. Das Spiel selbst macht uns nämlich gar keinen Druck. Der kommt, wenn dann eher von den eigenen Ambitionen.

Wie zockt ihr das Spiel, beziehungsweise, wie haltet ihr es mit euren Farmen? Minmaxt und/oder dekoriert ihr? Oder spielt ihr auch einfach gemütlich vor euch hin?