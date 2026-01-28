Der Pokémon-Freizeitpark öffnet bald seine Pforten und schon jetzt könnt ihr euch jede Menge Bilder von den Attraktionen anschauen

Das ist das Pokémon Center, in dem ihr eure Taschenmonster heilen lassen könnt (Bildquelle: https://www.pokepark-kanto.co.jp/ppark/about/ppark/index#forest)

Für Pokémon-Fans gibt es bald ein ganz besonderes neues Ausflugsziel, nämlich den PokéPark Kanto – die erste dauerhafte Outdoor-Freizeitanlage, die sich ganz den Taschenmonstern verschreibt.

Leider befindet sich der Park für uns nicht gerade um die Ecke, sondern in Japan. Aber immerhin können wir uns dank neuer Bilder und Videos jetzt schon einen Eindruck verschaffen.

Nach dem Pressetag gibt es schon einiges vom PokéPark Kanto zu sehen

Der PokéPark Kanto befindet sich im Yomiuriland, einem großen Freizeitpark in der Präfektur Tokio, es handelt sich aber um einen separaten, abgeschlossenen Bereich. Er öffnet seine Pforten für alle Besucherinnen und Besucher am 5. Februar.

Zum Pressetag durften ein paar Personen allerdings schon jetzt reinschnuppern und Fotos schießen. Wir können uns in Social Media-Beiträgen ein Bild davon machen, was es dort zu erleben gibt, beispielsweise in diesem X/Twitter-Post:

Hier sehen wir unter anderem das Pokémon-Center. Der Tokyo Game Life Podcast, der die Bilder geteilt hat, befindet: "Es fühlt sich wirklich wie eine Gen I Stadt an, die zum Leben erweckt wurde."

In einem Video können bekommt ihr außerdem einen Eindruck davon, wie ein Besuch bei der "Irl Schwester Joy" aussieht, die unsere Taschenmonster heilt:

Und in einem weiteren Post können wir uns einige der Pokémon-Statuen anschauen, die sicherlich beliebte Fotomotive zum gemeinsamen Posieren abgeben dürften:

Die offizielle Webseite des PokéPark Kanto spricht von 600 Taschenmonstern, verteilt über den Wald und die Stadt. In Sedge Town gibt es unter anderem außerdem einen Markt, ein Karussell, eine Pokémon-Parade und ein Arenagebäude, in dem Bühnenshows stattfinden.

Den Park selbst zu besuchen wird aber zumindest vorerst nicht so einfach. Denn wie zu erwarten war, gibt es einen riesigen Ansturm auf die Tickets.

Was haltet ihr bisher von PokéPark Kanto? Plant ihr vielleicht sogar einen Besuch in der Zukunft? Oder würdet ihr gerne, wenn er nur näher wäre?