Pokopia-Fan zeigt, was im Spiel wirklich steckt: Baut beeindruckende Schienenstrecke, die aus Minecraft stammen könnte

In Pokopia trifft Pokémon auf Minecraft, denn ihr könnt abgedrehte Projekte realisieren.

In Pokopia werden kreative Spieler*innen belohnt, vor allem wenn es um die Sandbox-Welt geht, die ihr nach eurem Gusto formen könnt. Ein Fan hat das nun mit seinem Bauvorhaben eindrucksvoll bewiesen – mit einer beeindruckenden Schienenstrecke durch ganz Kargbergia. Dabei transportiert er nicht nur sich selbst, sondern auch sein gesamtes Pokémon-Team.

"Ich muss noch herausfinden, ob es irgendwie möglich ist, einen Looping zu erstellen"

Reddit-User Luf2222 hat in einem Post (Quelle: reddit.com) das eigene Bauprojekt veröffentlicht und gezeigt, wie man ein spaßiges Schienensystem gestalten kann. Dabei hat der Fan die teils bereits existierende Strecke durch eine gigantische Höhle mit Lava, einigen Korridoren und durch Höhen und Tiefen geführt.

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Das ist auch richtig praktisch, denn Schnellreise funktioniert in Pokopia anfangs nur mit einem Teleport zu je einem Haus pro Gebiet. Dank der Anhänger kann Luf2222 sogar noch alle sechs Pokémon mitnehmen, die sich brav auf ihren Platz setzen.

Eine komplette Fahrt vom Startpunkt bis zum Schluss könnt ihr euch hier anschauen:

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Der User überlegt zudem noch, die Strecke zu erweitern und eventuell einen Looping dranzubauen – allerdings müsste für diese Vorhaben eine sehr kreative Lösung her, denn Looping-Teile gibt es in dem Sinne nicht.

Doch wer weiß, vielleicht hat ein kluger Kopf aus der Community ja noch eine zündende Idee, oder mit späteren Updates kommen passende Schienen-Varianten dazu. Immerhin wird Pokopia auch nach dem Release mit Events versorgt, die unter anderem sogar neue Pokémon ins Spiel bringen.

Auf Reddit feiern viele den Clip und berichten sogar von ihren Bauvorhaben auf den eigenen Inseln. Footbeard erzählt dabei von seinem/ihrem Schienennetzwerk (Quelle: reddit.com), das einem U-Bahn-System ähnelt. Dieses ist mit wichtigen Knotenpunkten auf der Insel verbunden. Dadurch könne man viel schneller große Distanzen zurücklegen.

Damit zeigt sich also: Wer genug Zeit investiert, kann viele abgedrehte Dinge in Pokopia erschaffen, auch wenn ihr vielleicht dafür mehrere Stunden oder Tage braucht. Das Ergebnis lässt sich auf jeden Fall sehen und profitieren könnt ihr ohnehin davon.

An welchen Projekten arbeitet ihr seit dem Release von Pokopia und habt ihr ebenfalls ein solches Schienensystem realisiert? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Dittos aus!