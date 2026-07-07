Vielen nur aus Smash Bros. bekannt – Klassiker vom Nintendo 64 ist endlich zurück!

Nein, das ist keine Zootopia-Fanfiction: Die StarFox-Truppe um Fox McCloud ist ein Urgestein von Nintendo.

So ikonisch, dass er sogar einer der ersten acht Charaktere des ersten Super Smash Bros. von 1999 war. StarFox ist ein echter Klassiker unter Nintendo-Fans, aber nur die wenigsten haben tatsächlich ein Spiel mit dem Piloten-Fuchs gespielt. Wer Fox nicht nur in Smash Bros. mal gespielt haben will, kann sich aktuell das frisch erschienene StarFox für die Nintendo Switch 2 holen – ein Remake von StarFox 64!

StarWing, Lylat Wars oder StarFox 64? Die Geschichte des Fox McCloud

StarFox ist tatsächlich eine sehr beachtliche Spiele-Reihe, denn das Original von 1993 war eines der ersten Spiele mit 3D-Polygongrafik – und das sogar auf dem Super Nintendo. Für die SNES-Cartridges musste man dafür einen speziellen Super-FX-Chip einbauen. Erst auf dem Nintendo 64 war 3D-Grafik endlich nativ verbaut, und StarFox hat mit StarFox 64 einen neuen Teil bekommen.

Wobei der Teil nicht so ganz neu war, denn StarFox 64 hatte im Grunde die gleiche Story wie der erste Teil, nur ausgereifter, weniger linear und epischer – so will es auch das neue StarFox für die Nintendo Switch 2 sein. Strenggenommen ist es also sogar ein Remake eines Remakes.

10:58 Das Star Fox Remake ist eine echte Liebeserklärung!

Autoplay

In Europa wäre es aber das erste Mal, dass das Spiel StarFox heißt: 1987 ist nämlich schon ein anderes Spiel namens Starfox für den ZX Spectrum und Commodore 64 erschienen – ebenfalls ein Raumschiff-Shoot-'em-up. Ebendarum waren StarFox (1993) und StarFox 64 in Europa unter den Namen StarWing und Lylat Wars bekannt.

Jetzt könnt ihr aber das Spiel auch in Europa mit seinem echten Namen spielen und dabei aktuell sogar einiges sparen, denn bei Amazon bekommt ihr die physische Version aktuell sogar günstiger als die reine Download-Version!

Rivalitäten und epische Schlachten zu Luft, Raum, Land und See!

Nein, der Vogel heißt nicht Pietro, sondern Falco Lombardi. Zusammen mit Slippy Toad und Peppy Hare bilden sie das Quartett um Fox McCloud, das Team StarFox. Im Spiel steuert ihr vor allem einen Arwing, ein modernes Kampfflugzeug, mit dem ihr rasante Feuergefechte mit euren Gegnern führen könnt.

Der liebenswerte Trupp aus anthropomorphen Tieren. Sind das schon Furrys?

Neben dem Arwing könnt ihr auch die Kontrolle über zwei weitere Kampffahrzeuge übernehmen. Den Landmaster kennen einige noch als den großen Panzer, den Fox, Falco und Wolf – Anführer des verfeindeten Söldnertrupps Star Wolf – in Super Smash Bros. Brawl beschwören konnten und so ordentlich Chaos stifteten. Auch hier könnt ihr vom Boden aus Gegner abballern. Ebenfalls zurück: die Blue-Marine – das U-Boot, mit dem man auch Missionen unter Wasser absolviert.

Das Ganze ist nicht nur in einer deutlich schöneren Grafik präsentiert, sondern auch generell schöner dargestellt, wie auch der Sprung bei StarFox von SNES auf N64. Sogar die Videochat-Funktion wird integriert, sodass ihr im Multiplayer einen Charakter-Avatar nutzen könnt, der eure Bewegungen verfolgt. So fühlt man sich wirklich, als wäre man Teil von Team StarFox!