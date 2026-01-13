Prachtvolles PS5-Soulslike jetzt im Angebot: Dieses bildhübsche Action-Rollenspiel aus 2025 mischt Dark Souls mit God of War!

Bei diesem Bild handelt es sich zwar um ein Artwork, im Spiel selbst sieht die Welt dieses PS5-Rollenspiels aber kaum weniger märchenhaft aus.

Bei Amazon bekommt ihr jetzt eines der hübschesten und kreativsten PS5-Soulslikes des letzten Jahres im Sonderangebot. Das Action-Rollenspiel, das euch auf eine Reise durch eine wunderschöne Fantasy-Welt schickt, bekommt ihr dort laut Vergleichsplattformen gerade so günstig wie nirgendwo sonst – und das sogar in der Day One Edition, die zusätzliche In-Game-Gegenstände bietet. Dieser Link bringt euch direkt zum Deal:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Angebots, der Preis könnte also jederzeit wieder steigen. Übrigens gibt es bei dem Händler gerade auch noch ein paar weitere PS5-Spiele aus 2025 günstiger. Hier eine Auswahl:

Epische Fantasy-Reise & selbstgeschmiedete Waffen: Das ist das PS5-Soulslike aus 2025

Blades of Fire schickt euch als übermenschlicher Schmied in spektakuläre Nahkämpfe.

Es geht hier um Blades of Fire. Das neue Spiel des Studios MercurySteam, das bislang vor allem für Metroidvania-Spiele wie Metroid Dread oder Castlevania: Lords of Shadow bekannt war, ist ein großes Action-Rollenspiel, das man am besten als eine Mischung aus Soulslike und God of War beschreiben könnte und das euch auf eine lange Reise durch eine riesige, abwechslungsreiche Fantasy-Welt führt.

Obwohl das Spiel nicht das ganz große AAA-Budget gehabt haben dürfte, ist das Abenteuer optisch sehr gelungen, nicht zuletzt dank des tollen Artdesigns. Landschaftlich wechseln sich idyllische grüne Hügel mit dichten, düsteren Wäldern und majestätischen, schneebedeckten Gebirgen ab. Unterwegs stoßen wir auf geheimnisvolle Ruinen und schlichte, bescheidene Hütten ebenso wie auf riesige Prachtbauten mit eindrucksvoller Architektur.

Spielerisch setzt Blades of Fire vor allem auf spannende Nahkämpfe und fordernde Bosse, wobei ihr ähnlich wie in The Surge sogar einzelne Körperteile anvisieren könnt. Auch das Fortschrittssystem funktioniert im Soulslike-Stil: Sterbt ihr, werdet ihr an den letzten Speicherpunkt der oft labyrinthischen Level zurückgesetzt, wobei sämtliche Gegner respawnen.

Ähnlich wie in den beiden letzten God of War-Spielen seid ihr in Blades of Fire in Begleitung unterwegs.

Blades of Fire bietet jedoch ein einzigartiges Features: Statt um Seelen dreht sich hier alles ums Schmieden: Im Spielverlauf sammelt ihr Material, um immer mächtigere Waffen herzustellen, die ihr an Ambossen durch ein Minispiel eigenhändig fertigt. Diese Ambosse sind die Speicherpunkte. Bei eurem Tod verliert ihr zwar keine Seelen, aber dafür eure zuletzt geführte Waffe, bekommt jedoch die Chance, sie euch zurückzuholen.

An das Reboot von God of War aus 2018 erinnert Blades of Fire wiederum schon deshalb, weil ihr mit einem raubeinigen Krieger unterwegs seid, der von einem Jungen begleitet wird. Auch bei der Inszenierung und der epischen Erzählweise mit vielen Zwischensequenzen ist Blades of Fire nah an diesem Vorbild. An die Qualität des großen Sony-Exklusivhits reicht es dabei zwar nicht heran, ist aber doch gut genug, dass die Geschichte für die knapp 50 Spielstunden unterhalten kann.