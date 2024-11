Ich habe die Kosten aller Gaming-Abos addiert und mein Taschenrechner sagt: Das ist unverschämt teuer!

GamePro hat für euch ausgerechnet, wie teuer es ist, wenn ihr alle Gaming-Abos gleichzeitig haben wollt.

In den letzten Jahren wurden viele Abo-Services wie Netflix, Spotify oder PS Plus immer teurer, weshalb viele bewusster mit den monatlichen Kosten umgehen wollen. Auch im Gaming haben sich die Services mehr und mehr gehäuft, weshalb ich für euch durchgerechnet habe, wie viel es kosten würde, wenn ihr wirklich jedes Abo gleichzeitig haben wollt.

So viel kosten alle Gaming-Abos monatlich zusammen

Wenn ihr alle Abos im Gaming (abseits von Services direkt in Spielen) gleichzeitig zu den günstigsten Konditionen mit den UVP-Preisen abonniert, dann bezahlt ihr monatlich 206,62 Euro.

Da dort aber auch Jahresabos eingepreist sind, erscheint die Zahl vielleicht niedriger als zunächst gedacht. Insgesamt habt ihr so am Ende für ein ganzes Jahr 2.370,87 Euro. Somit spart ihr gerade einmal knapp 109 Euro im Jahr, wenn ihr Jahresabo statt Einzelabos der ganzen Services nutzt.

Ohne Streaming-Services: Rechnet ihr erneut die reinen Streaming-Services raus, von denen sowieso die meisten nur ein oder zwei gleichzeitig nutzen, dann wird es noch einmal günstiger. So bezahlt ihr im Monat 98,84 Euro und im Jahr 1.186,46 Euro.

Sebastian Zeitz Bastis erstes Gaming-Abo war damals PS Plus gewesen, das er sich kurz nach dem großen PSN-Ausfall im Jahre 2011 das erste Mal geholt hat. Dank der Instant Gaming Collection, dem Game Pass und weiteren Abo angeboten, hat er in den letzten Jahren fast ausschließlich abseits von der Arbeit Spiele über Abos bezogen. Gerade die große Auswahl an Titeln, um nur mal kurz in ein Spiel reinzuschauen statt alles ausgiebig zu spielen, reizen ihn an den Services.

So habe ich die Gaming-Abos berechnet

Um auf den obenstehenden Betrag zu kommen, habe ich mir eine ganze Reihe an Gaming-Abos angeschaut. Dabei habe ich neben den typischen Services von den einzelnen Konsolen auch kleinere Abos wie Antstream, GTA+ und mehr mit reingepackt.

Zudem wurde immer die höchste Stufe bei jedem Abo genommen und am Ende das, was euch am Ende ohne Angebote den besten monatlichen Preis gibt. So nehme ich zum Beispiel bei Game Pass Ultimate das Jahresabo auch wenn natürlich ein Jahresabo von Game Pass Core an sich günstiger ist, aber dadurch weniger bietet.

Bei Besonderheiten, wie zum Beispiel Antstream, wo es auf Konsolen möglich ist, ein lebenslanges Abo abzuschließen, wurde die nächstniedrige Stufe genommen, was in dem Fall das Jahresabo ist. In der untenstehenden Auflistung wird immer angegeben, welche Abostufe als Grundlage genommen wurde.

Zudem wurde beim Netflix-Abo ausnahmsweise die kleinste Stufe genommen, da ihr mit dieser bereits alle Spiele zur Verfügung habt und für diese Auflistung ist eine bessere Qualität oder Werbung beim Streamen von Filmen irrelevant.

Diese Abos sind mit in die Berechnung eingeflossen

PS Plus Premium (Jahresabo) - 151,99 Euro, 12,66 Euro/Monat

(Jahresabo) - 151,99 Euro, 12,66 Euro/Monat Xbox Game Pass Ultimate (monatliches Abo) - 17,99 Euro/Monat

(monatliches Abo) - 17,99 Euro/Monat Nintendo Switch Online + Erweiterungspass (Einzelabo, Jahresabo) - 39,99 Euro, 3,33 Euro/Monat

(Einzelabo, Jahresabo) - 39,99 Euro, 3,33 Euro/Monat Apple Arcade (monatliches Abo) - 6,99 Euro/Monat

(monatliches Abo) - 6,99 Euro/Monat Google Play Game Pass (Jahresabo) - 29,99 Euro, 2,49 Euro/Monat

(Jahresabo) - 29,99 Euro, 2,49 Euro/Monat EA Play Pro (Jahresabo) - 119,99 Euro, 9,99 Euro/Monat

(Jahresabo) - 119,99 Euro, 9,99 Euro/Monat Ubisoft+ Premium (Jahresabo) - 179,99 Euro, 15,00 Euro/Monat

(Jahresabo) - 179,99 Euro, 15,00 Euro/Monat GTA+ (monatliches Abo) - 7,99 Euro/Monat

(monatliches Abo) - 7,99 Euro/Monat Humble Choice (Jahresabo) - 109 Euro, 9,08 Euro/Monat

(Jahresabo) - 109 Euro, 9,08 Euro/Monat Netflix Games (Standard mit Werbung) - 4,99 Euro/Monat

(Standard mit Werbung) - 4,99 Euro/Monat Discord Nitro (Jahresabo) - 99,99 Euro, 8,33 Euro/Monat

Hier sind noch einmal alle reinen Streaming-Services, mit denen ihr Spiele ausschließlich streamen könnt:

Amazon Luna+ (monatliches Abo) - 9,99 Euro/Monat

(monatliches Abo) - 9,99 Euro/Monat Antstream Arcade (Jahresabo) - 39,99 Euro, 3,33 Euro/Monat

(Jahresabo) - 39,99 Euro, 3,33 Euro/Monat Boosteroid (6 Monate) - 79,89 Euro, 13,32 Euro/Monat

(6 Monate) - 79,89 Euro, 13,32 Euro/Monat Nvidia GeForce Now (Ultimate, 6 Monate) - 109,00 Euro, 18,16 Euro/Monat

(Ultimate, 6 Monate) - 109,00 Euro, 18,16 Euro/Monat Shadow Cloud Gaming (Power-Abo) - 49,99 Euro/Monat

(Power-Abo) - 49,99 Euro/Monat Utomik (monatliches Abo) - 12,99 Euro/Monat

Was nicht in der Berechnung mit drin ist: Ich hätte zusätzlich noch viele weitere Abos mit reinnehmen können, habe mich hier aber nur auf alle Services berufen, die außerhalb von Spielen sind. Sowas wie ein WoW- oder Final Fantasy 14-Abo, Fortnite Crew, Just Dance+ und vieles mehr habe ich deshalb nicht mit einberechnet. Die monatlichen Abo-Kosten verlaufen sich hier meist so zwischen 5-15 Euro.

Ebenfalls wurden alle möglichen Battle Passes, Mikrotransaktionen und vieles mehr ausgeschlossen. Neben den Abo-Services könnt ihr so in Spielen noch deutlich mehr Geld monatlich oder auch einmalig ausgeben.

Welche Services habt ihr aktuell im Gaming abonniert?