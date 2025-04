"Ihr wollt sie so sehr haben": Hohe Preise für Switch 2-Spiele ändern nichts an eurem Kaufverhalten, sagt ehemaliger PlayStation-Chef

Mario Kart World kostet bis zu 90 Euro. Am Kaufverhalten der meisten fürfte das laut Shawn Layden aber nichts ändern.

Nintendo erhöht die Preise für seine First Party-Exclusives auf der Nintendo Switch 2 spürbar. Das kommt bei vielen Fans überhaupt nicht gut an. Laut dem ehemaligen PlayStation-Chef wird das aber nichts daran ändern, dass viele von ihnen trotzdem den Geldbeutel zücken und zahlen werden. Einfach deshalb, weil es diese Spiele eben nur zu diesem Preis gibt.

Nintendo kann es sich leisten, Switch 2-Spiele teurer zu machen und wir werden es trotzdem zahlen, sagt Shawn Layden

Darum geht's: Switch 2-Titel wie Mario Kart World schlagen mit einem stolzen Preis von bis zu 89,99 Euro zu Buche, wenn ihr es als physische Version kauft. Die digitale Fassung ist jeweils 10 Euro günstiger. Das ist eine deutliche Preissteigerung im Vergleich zu den Spielen für die erste Nintendo Switch.

Nintendo-Spiele sind aber einfach so gut und eben exklusiv auf den Nintendo-Plattformen zu bekommen, dass es sich Nintendo schlicht leisten kann, die Preise zu erhöhen. Das sieht zumindest der ehemalige PlayStation-Chef Shawn Layden so, wie er in einem Gespräch mit PlayerDriven zu Protokoll gibt.

Selbst diejenigen, die die Preise eigentlich zu hoch finden, werden das Geld letztlich doch ausgeben, weil sie so scharf auf die Spiele sind:

"Wenn das der einzige Ort ist, an dem du Mario spielen kannst, dann holst du deinen Geldbeutel raus und bezahlst dafür. Oder für Donkey Kong und Zelda. Diese First Party-Exklusivität mitigiert den Preisschild-Schock auf eine Art, weil ihr diese Inhalte so sehr wollt."

Außerdem seien Spiele in den letzten Jahrzehnten eigentlich sogar günstiger und nicht teurer geworden, wie er vorrechnet. Ihm zufolge hätten die Videospiel-Unternehmen idealerweise bei jeder neuen Konsolen-Generation fünf US-Dollar auf die Spiele-Preise draufschlagen müssen.

"In 2025er-Dollars sind 59,99 aus dem Jahr 1999 mittlerweile äquivalent zu 100 Dollar. Die Kaufkraft ist im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten jetzt sehr viel niedriger als früher, aber Unternehmen haben trotzdem gezögert, die Preise zu erhöhen."

Wir sind uns nicht so richtig sicher, ob diese hier von Shawn Layden aufgemachte Rechnung auch wirklich so aufgeht, wie er das sagt. Was auf jeden Fall aber feststeht, ist, dass die Nintendo Switch 2 auch inflationsbereinigt eine der teuersten Nintendo-Konsolen aller Zeiten darstellt.

Wie seht ihr die Preissituation rund um die Nintendo Switch 2? Macht bei unserer Umfrage mit:

Ansonsten findet ihr hier noch sehr viel mehr Infos zur Nintendo Switch 2 in den folgenden GamePro-Beiträgen:

Nintendo bekleckert sich aktuell in den Augen vieler Fans nicht gerade mit Ruhm. Nicht nur Standardspiele kosten jetzt mehr, auch die spielbare Tutorial-Minispielsammlung Nintendo Switch 2 Welcome Tour ist nicht auf der neuen Konsole vorinstalliert, sondern wird knapp 10 Euro kosten. Dasselbe gilt für das Upgrade der Switch 2-Editionen von Zelda BotW und Zelda TotK, falls ihr kein NSO-Abo habt.

Stimmt ihr Shawn Layden zu? Werdet auch ihr in den sauren Apfel beißen und die Preise bezahlen, weil euch einfach nichts anderes übrig bleibt oder verzichtet ihr dann lieber auf die Exclusives?