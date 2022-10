Prime Day Deal: Jetzt Pokémon Purpur & Karmesin günstig im Doppelpack vorbestellen

Amazon hat gerade im Rahmen seiner Prime Day Angebote einen weiteren Spiele-Deal für Nintendo Switch gestartet: Ihr könnt ihr die beiden am 18. November erscheinenden Spiel Pokémon Purpur und Pokémon Karmesin jetzt im Doppelpack für nur 99,99€ vorbestellen. Hier geht’s zum Deal:

Geliefert wird laut Amazon pünktlich zum Release-Termin. Wie alle Deals des Prime Day gilt auch dieses Angebot exklusiv für Prime-Mitglieder. Falls ihr noch kein Abo haben solltet, könnt ihr das aber leicht mithilfe einer 30-tägigen Testmitgliedschaft ändern.

Neben diesem erst mit Verspätung gestarteten Angebot gibt es im Prime Day noch eine ganze Reihe weiterer Deals für Nintendo Switch, die bereits seit Mitternacht laufen und noch bis morgen gültig sind, sofern sie nicht vorher ausverkauft sind. Darunter befinden sich neben Spielen wie beispielsweise Splatoon 3 auch eine Reihe von Controllern. Die Highlights haben wir euch hier zusammengefasst:

Was ist Pokémon Purpur & Karmesin?

Mit Pokémon Purpur & Karmesin erscheint im November die 9. Generation der Pokémon-Hauptreihe. Diese soll sich spielerisch im Wesentlichen an den Vorgängern Schwert und Schild orientieren, vermutlich wird aber auch der eine oder anderen Kniff aus dem Spin off Pokémon-Legenden: Arceus übernommen. Ein paar echte Neuerungen gibt es auch, etwa den Koop für bis zu vier Spieler*innen. Außerdem gefällt uns die Open World, die landschaftlich und architektonisch Erinnerungen an Spanien weckt, schon rein optisch besser deutlich besser als in den letzten Pokémon-Spielen.

Wie üblich gibt es ein paar Unterschiede zwischen den beiden Editionen, vor allem werden einige Pokémon exklusiv nur in einer von beiden enthalten sein. Mehr darüber erfahrt ihr hier:

