Project RagTag wäre "bestes Star Wars-Spiel überhaupt" geworden

Nachrichten wie diese machen es nur noch schlimmer, dass das Star Wars-Spiel mit Codenamen Project RagTag nie das Licht der Welt erblickt hat: Laut Producer Zach Mumbach hätte der Titel wohl etwas wirklich Großartiges und vielleicht sogar das beste Star Wars-Spiel überhaupt werden können. Er berichtet von mehreren Szenen, die der Öffentlichkeit nie gezeigt wurden, die aber ziemlich vielversprechend wirken.

Was ist Viscerals Star Wars: Project RagTag?

Dabei handelt es sich um ein Star Wars-Spiel, das unter der Leitung von Amy Hennig bei den Visceral Studios in Entwicklung war. Leider wurde es eingestampft, bevor es überhaupt fertig werden konnte. Die einzigen kurzen Szenen wirkten allerdings schon recht vielversprechend.

Mehr zum von EA eingestellten Star Wars-Projekt findet ihr hier:

Gecanceltes Star Wars-Spiel sollte fantastisch klingende AT-ST-Szene haben

Fertige Szenen: Wie Zach Mumbach in einem Interview mit der MinnMax-Show berichtet, gab es wohl schon einige fast fertige und spielbare Szenen, die nie einem größeren Publikum gezeigt wurden.

Dazu zählt eine Verfolgungsjagd, in der die Spielfigur vor einem AT-ST flüchten musste. Während der steuerbare Kampf-Roboter über große Feuerkraft verfügt, hätten wir zu Fuß unsere Agilität und Wendigkeit ausgenutzt.

"Dieser verrückte AT-ST-Moment war wirklich cool. Du warst zu Fuß und bist davor weggerannt und er hat versucht, dich zu kriegen. Aber du warst agiler, bist durch schmale Gassen geschlüpft, brichst da durch, machst alles kaputt und nutzt die Zerstörung der Frostbite Engine..."

Wie Uncharted? Laut dem Producer wäre das ein Moment gewesen, bei dem sich viele an die Uncharted-Reihe erinnert gefühlt hätten. Was natürlich ebenfalls sehr gut klingt und es noch ein bisschen trauriger macht, dass nie etwas aus dem Star Wars-Spiel geworden ist.

Es hätte GOTY & bestes Star Wars-Spiel überhaupt werden können

Auch dank Amy Hennig: In dem Interview spricht Zach Mumbach in den höchsten Tönen von Amy Hennig, die eine der leitenden Rollen beim Star Wars-Spiel Project RagTag inne hatte. Mit ihrer Hilfe wäre es möglich gewesen, das bisher beste Star Wars-Spiel und einen Game of the Year-Kandidaten abzuliefern.

Aber wie wir alle wissen, wurde daraus leider nichts. Das Spiel soll sich ungefähr zwei Jahre in der Entwicklung befunden haben. Dann kam es wohl zu verschiedensten Schwierigkeiten und unter anderem hat EA anscheinend Druck ausgeübt, das Projekt fertigzustellen. Letztlich wurde es dann komplett eingestellt.

Wie klingen die Aussagen des Producers für euch? Welches Star Wars-Spiel findet ihr von allen bisher veröffentlichten am besten? Was müsste der perfekte Lizenztitel haben?