Project Windless: Neues PS5-Open-World-Spiel will wie God of War sein und lässt uns als muskulöses Kampfhähnchen Monster vermöbeln

Nie sah ein Hähnchen epischer aus. Mich haben sie überzeugt.

Ein muskelbepackter Vogelkrieger, Horden an Gegnern und eine offene Welt, die euch nicht ständig an der Hand halten soll: Mit Project Windless hat Krafton ein neues PS5-Exklusivspiel angekündigt, das sich stilistisch irgendwo zwischen God of War und Dynasty Warriors einordnet – und dabei auf einer der bekanntesten Fantasy-Reihen Südkoreas basiert.

Ein Hähnchen gegen die Welt

Project Windless spielt im Universum der Romanreihe “The Bird That Drinks Tears“. Die Bücher erzählen von einer High-Fantasy-Welt mit vier großen Völkern: Menschen, den reptilienartigen Nhaga, den goblinähnlichen Tokkebi und den vogelartigen Rekon. Genau zu diesem Volk gehört auch der Protagonist des Spiels.

2:50 Project Windless | Official Reveal Trailer

Die Handlung setzt rund 1.000 Jahre vor den Ereignissen der Bücher an und konzentriert sich vollständig auf die Rekon. Laut Krafton passen deren Geschwindigkeit, Reichweite und körperliche Präsenz perfekt zur Kernfantasie des Spiels: ein Held gegen viele.

Im Trailer ist zu sehen, wie sich der gefiederte Krieger durch Dutzende Gegner gleichzeitig schneidet – ähnlich den modernen Dynasty-Warriors-Ableger. Die Wucht der Kämpfe und die Inszenierung erinnern hingegen stärker an God of War.

Offene Welt ohne viel Hilfe

Geleitet wird das Projekt von Patrik Méthé, der zuvor als Director an mehreren Far-Cry-Teilen beteiligt war. Entsprechend setzt Project Windless auf eine große offene Welt – allerdings mit möglichst wenig Führung.

Statt Questmarkern im Überfluss soll Neugier im Mittelpunkt stehen. Spieler*innen sollen Risiken eingehen, Allianzen schmieden, Kriege führen und selbst entscheiden, welche Art von Legende sie werden wollen.

Wie stark sich das im finalen Design niederschlägt, bleibt abzuwarten.

Exklusiv für PS5 – aber ohne Termin

Aktuell befindet sich Project Windless in Entwicklung für PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro. Andere Plattformen wurden bislang nicht bestätigt. Ein Release-Zeitraum steht ebenfalls noch aus.

Viel ist also noch unklar – aber als ungewöhnliche Mischung aus fernöstlicher Fantasy, Massenschlachten und offener Welt macht das Projekt zumindest neugierig. Ich hab mir zumindest schonmal die Bücher notiert.

Wäre ein Open-World-Actionspiel mit vogelartigem Krieger etwas für euch – oder ist euch das eine Spur zu abgefahren?