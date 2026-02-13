Project Windless: Neues PS5-Open-World-Spiel will wie God of War sein und lässt uns als muskulöses Kampfhähnchen Monster vermöbeln

Krafton zeigt erstes Gameplay zu seinem Fantasy-Epos – und setzt auf Massenschlachten ohne viel Handholding.

Stephan Zielke
13.02.2026 | 12:39 Uhr

Nie sah ein Hähnchen epischer aus. Mich haben sie überzeugt. Nie sah ein Hähnchen epischer aus. Mich haben sie überzeugt.

Ein muskelbepackter Vogelkrieger, Horden an Gegnern und eine offene Welt, die euch nicht ständig an der Hand halten soll: Mit Project Windless hat Krafton ein neues PS5-Exklusivspiel angekündigt, das sich stilistisch irgendwo zwischen God of War und Dynasty Warriors einordnet – und dabei auf einer der bekanntesten Fantasy-Reihen Südkoreas basiert.

Ein Hähnchen gegen die Welt

Project Windless spielt im Universum der Romanreihe “The Bird That Drinks Tears“. Die Bücher erzählen von einer High-Fantasy-Welt mit vier großen Völkern: Menschen, den reptilienartigen Nhaga, den goblinähnlichen Tokkebi und den vogelartigen Rekon. Genau zu diesem Volk gehört auch der Protagonist des Spiels.

Video starten 2:50 Project Windless | Official Reveal Trailer

Die Handlung setzt rund 1.000 Jahre vor den Ereignissen der Bücher an und konzentriert sich vollständig auf die Rekon. Laut Krafton passen deren Geschwindigkeit, Reichweite und körperliche Präsenz perfekt zur Kernfantasie des Spiels: ein Held gegen viele.

Im Trailer ist zu sehen, wie sich der gefiederte Krieger durch Dutzende Gegner gleichzeitig schneidet – ähnlich den modernen Dynasty-Warriors-Ableger. Die Wucht der Kämpfe und die Inszenierung erinnern hingegen stärker an God of War.

Offene Welt ohne viel Hilfe

Geleitet wird das Projekt von Patrik Méthé, der zuvor als Director an mehreren Far-Cry-Teilen beteiligt war. Entsprechend setzt Project Windless auf eine große offene Welt – allerdings mit möglichst wenig Führung.

Statt Questmarkern im Überfluss soll Neugier im Mittelpunkt stehen. Spieler*innen sollen Risiken eingehen, Allianzen schmieden, Kriege führen und selbst entscheiden, welche Art von Legende sie werden wollen. 

Wie stark sich das im finalen Design niederschlägt, bleibt abzuwarten.

State of Play im Februar 2026: Alle Ankündigungen in der Übersicht
von Dennis Müller
State of Play im Februar 2026: Alle Ankündigungen in der Übersicht

Exklusiv für PS5 – aber ohne Termin

Aktuell befindet sich Project Windless in Entwicklung für PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro. Andere Plattformen wurden bislang nicht bestätigt. Ein Release-Zeitraum steht ebenfalls noch aus.

Viel ist also noch unklar – aber als ungewöhnliche Mischung aus fernöstlicher Fantasy, Massenschlachten und offener Welt macht das Projekt zumindest neugierig. Ich hab mir zumindest schonmal die Bücher notiert.

Wäre ein Open-World-Actionspiel mit vogelartigem Krieger etwas für euch – oder ist euch das eine Spur zu abgefahren?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Aktuelle News
alle anzeigen
Project Windless: Neues PS5-Open-World-Spiel will wie God of War sein und lässt uns als muskulöses Kampfhähnchen Monster vermöbeln

vor einer Stunde

Project Windless: Neues PS5-Open-World-Spiel will wie God of War sein und lässt uns als muskulöses Kampfhähnchen Monster vermöbeln
Gerücht: Cory Barlog arbeitet weiterhin an einem geheimen Spiel und ein komplett neues God of War mit Ägypten-Setting ist sehr wahrscheinlich   1  

vor 2 Stunden

Gerücht: Cory Barlog arbeitet weiterhin an einem geheimen Spiel und ein komplett neues God of War mit Ägypten-Setting ist sehr wahrscheinlich
Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Februar 2026)   6     10

vor 2 Stunden

Borderlands 4 Shift-Codes: Alle aktuellen Codes für goldene Schlüssel (Februar 2026)
Das wahrscheinlich glücklichste LEGO-Set bekommt wohl einen Nachfolger

vor 2 Stunden

Das wahrscheinlich glücklichste LEGO-Set bekommt wohl einen Nachfolger
mehr anzeigen