8 Aufrufe
Project Windless | Official Reveal Trailer
Project Windless ist eine freie Adaption der südkoreanischen Romanreihe "The Bird Thar Drinks Tears" und spielt ungefähr 1.000 Jahre vor den Ereignissen des ersten Buchs. In dieser High-Fantasy treffen Menschen, Schlangen, Goblin und Vogelwesen aufeinander, um in bombastisch inszenieren Massenschlachten gegeneinander zu kämpfen.
Ihr spielt einen Krieger der Rekon, der sein Volk im Alleingang verteidigen muss. Die Kämpfe erinnern dabei an eine Mischung aus Dynasty Warriors und den neueren God of War Teilen.
Ein Release wurde bisher nur für PS5 und PS5 Pro bestätigt. Ein Releasetermin steht noch aus.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.