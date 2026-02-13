Läuft gerade Project Windless | Official Reveal Trailer
13.02.2026 | 12:14 Uhr

Project Windless ist eine freie Adaption der südkoreanischen Romanreihe "The Bird Thar Drinks Tears" und spielt ungefähr 1.000 Jahre vor den Ereignissen des ersten Buchs. In dieser High-Fantasy treffen Menschen, Schlangen, Goblin und Vogelwesen aufeinander, um in bombastisch inszenieren Massenschlachten gegeneinander zu kämpfen.

Ihr spielt einen Krieger der Rekon, der sein Volk im Alleingang verteidigen muss. Die Kämpfe erinnern dabei an eine Mischung aus Dynasty Warriors und den neueren God of War Teilen.

Ein Release wurde bisher nur für PS5 und PS5 Pro bestätigt. Ein Releasetermin steht noch aus.
