Project xCloud kommt als Preview endlich auch nach Deutschland

Microsoft lässt euch mit Project xCloud Spiele auf Handys oder Tablets streamen. Wie bei Google Stadia und Co braucht ihr dafür keine Konsole mehr, sondern lediglich das Smartphone und Internet. Eine erste Preview-Testversion startet jetzt auch in Westeuropa und ihr könnt euch bereits dafür registrieren. Mit etwas Glück dürft ihr dann schon bald 50 Spiele auf eure Android-Geräte streamen.

Was ist Project xCloud? Microsofts Spiele-Streaming-Angebot, das euch Spiele direkt aus der Cloud streamen lässt. Das funktioniert wie Google Stadia oder PS Now und benötigt keine Spielkonsole, sondern nur ein beliebiges Gerät mit Internetanschluss.

Die Preview kommt: Wie Microsoft jetzt in einem Beitrag auf der offiziellen Xbox-Seite bekannt gegeben hat, soll Project xCloud in einer "technischen Vorschau" aka Preview auch in mehreren europäischen Ländern getestet werden. Zunächst nur auf Android-Geräten und mit 50 Spielen, aber ihr könnt euch schon dafür anmelden.

Das Wichtigste im Überblick:

Wann geht's los? Das hat Microsoft noch nicht verraten. Wer sich angemeldet hat und als Testperson ausgewählt wurde, wird aber per E-Mail von Microsoft benachrichtigt, dass er oder sie bei der Project xCloud-Vorschau mitmachen darf.

Das braucht ihr dafür:

So funktioniert's:

Project xCloud continues to grow and evolve. Today, the team is excited to announce that the Project xCloud preview will expand to 11 Western European countries. Find out more: https://t.co/wrKeJ8522c