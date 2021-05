PS Now im Juni 2021 bringt RPG-Meisterwerk und weitere PS4-Highlights

Neue PS Now-Games im Juni 2021: Wie jeden Monat gibt es auch im Juni wieder neue Spiele im Streaming-Abo von PS Now. Neben The Witcher 3: Wild Hunt gibt es dieses mal einige Spiele der Sonic-Reihe und mit Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown auch die überarbeitete Fassung des Beat 'em Ups Virtua Fighter 5 direkt zum Release.

Wann stehen die neuen Spiele zur Verfügung? Die neuen Titel werden am 1. Juni bei PS Now online geschaltet.

Alle neuen PS Now-Titel im Überblick:

Das PS Now-Highlight im Juni 2021

The Witcher 3: Wild Hunt (GOTY-Edition)

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel GamePro-Wertung: 92

Darum geht's: The Witcher 3: Wild Hunt lässt uns wieder in die Stiefel des Witchers Geralt von Riva schlüpfen, der auf der Suche nach seiner ehemaligen Geliebten Yennefer das kriegsverwüstete Temerien durchstreift. Dabei wird der Monsterjäger in einen politischen Plot verwickelt, der ihn nicht nur auf die Suche nach seiner Ziehtochter Ciri schickt, sondern ihn auch gegen die "Wilde Jagd" aufbringt.

Was erwartet euch? The Witcher 3 schickt euch in eine düstere offene Fantasywelt. Als Hexer geht ihr mit Schwert und Magie auf die Jagd nach gefährlichen Monstern - aber natürlich nur gegen entsprechende Bezahlung.

Die Game of the Year-Edition beinhaltet außerdem die beiden Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine, die Geralt in neue Regionen und Abenteuer schickt.

Wenn ihr mehr erfahren wollt, findet ihr hier unseren Test zu The Witcher 3:

Diese Spiele verlassen PS Now im Juni

Auch im Juni gibt es wieder einige Abgänge. Diese Spiele verlassen den Katalog am 1. Juni 2021:

