PS Now: Das sind 27 der besten Spiele des PS4-Service

PlayStation Now bietet jeden Monat ein paar neue Spiele für die PS4. Zuletzt wartete der Service im Juli unter anderem mit Watch Dogs 2 auf. Aber das ist nicht alles, denn es gibt auch um die 800 weitere Spiele, die ihr per PS Now spielen könnt. Wir haben uns durch die Auswahl gewühlt und 27 unserer Favoriten herausgesucht.

Persönliche Wahl: Beachtet, dass diese Wahl auf persönlicher Ebene gemeinsam im GamePro-Team stattgefunden hat. Die ausgewählten Spiele basieren auf der persönlichen Meinung der Redaktion und sind abgekoppelt von den Wertungen auf unserer Seite.

Für den Xbox Game Pass haben wir für euch eine ähnliche Auswahl:

24 2 Mehr zum Thema Xbox Game Pass: Die aktuell 25 beliebtesten Spiele, die ihr zocken müsst

Diese 27 Spiele empfehlen wir euch!

Control

Plattform: PS4

PS4 Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Download verfügbar? ja

ja Download-Größe: 24,45 GB

24,45 GB Bis wann ist es bei PS Now: 1. September

Warum ihr Control unbedingt spielen solltet: Das neueste Spiel der Alan Wake-Entwickler Remedy schickt uns in eine mysteriöse Behörde. Dort lernt Hauptcharakterin Jesse Faden merkwürdige Telekinesefähigkeiten und muss mit diese ihren Bruder befreien.

Control hat die typische Mystery-Atmosphäre, die wir von dem Entwickler erwarten. Die verschiedenen Fähigkeiten werden mit genug Wucht dargestellt und es macht Spaß, die Umgebung zu zerstören. Technisch kann es auf der Standard-PS4 hier und da zu stärkeren Rucklern kommen.

Dishonored 2

Plattform: PS4

PS4 Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Download verfügbar? ja

ja Download-Größe: 37,67 GB

37,67 GB Bis wann ist es bei PS Now: auf unbestimmte Zeit im Service

Warum ihr Dishonored 2 unbedingt spielen solltet: In Dishonored 2 schlüpfen wir in die Rolle zwei übernatürlicher Assassinen. Als Emily und Corvo erleben wir unterschiedliche Geschichten, die sich zudem in ihrem Ausgang ändern, je nachdem, wie ihr euch entscheidet.

Als Assassinen mit Superkräften können wir den Gegnern auf besondere Art entgegensetzen. So setzen wir Doppelgänger, Teleportationen und viel viel mehr ein. Die Welt von Karnaca versprüht zudem eine ungewöhnliche, mediterrane Atmosphäre.

Der Puppenspieler

Plattform: PS3

PS3 Genre: Jump ‘n’ Run

Jump ‘n’ Run Download verfügbar? nein

nein Bis wann ist es bei PS Now: auf unbestimmte Zeit im Service

Warum ihr Der Puppenspieler unbedingt spielen solltet: Es gibt viele Sony-Exclusives, die jeder direkt sagen kann, wie ein The Last of Us oder ein God of War. Aber auch Der Puppenspieler ist damals als PS3-Exclusive erschienen und hat ein sehr ungewöhnliches Erlebnis geboten.

Spielerisch ist es relativ simpel und geht über kleine Rätsel und viel Plattforming nicht hinaus. Dafür ist die Story und Atmosphäre besonders. Wir spielen eine Marionette, die ihren Kopf für Fähigkeiten wechseln kann, während eine Geschichte wie in einem Puppentheater auf einer Bühne erzählt wird. Die Märchen können trotz der Knuddeloptik sehr düster sein, weshalb wir zum Beispiel auf einen Flamingo treffen, der von seiner Frau betrogen wurde und jetzt auf ewig als Zeiger auf einer Uhr arbeitet.

Soma

Plattform: PS4

PS4 Genre: Horror

Horror Download verfügbar? Ja

Ja Download-Größe: 11,24 GB

11,24 GB Bis wann ist es bei PS Now: auf unbestimmte Zeit im Service

Warum ihr unbedingt Soma spielen solltet: Die Macher des Horror-Spiels Amnesia haben sich 2015 mit Soma zurückgemeldet und einen kleinen Hit gelandet. Das Horror-Abenteuer hat immer wieder Momente, in denen wir hinterfragen müssen, was jetzt echt ist und was nicht. Da dieser Konflikt im Vordergrund des Spiels steht, wollen wir auch nicht allzu viel verraten. Wenn ihr aber ein gutes Horrorspiel mit einer fesselnden Atmosphäre haben wollt, dann seid ihr hier richtig.

Everybody's Gone to the Rapture

Plattform: PS4

PS4 Genre: Adventure

Adventure Download verfügbar? Ja

Ja Download-Größe: 6,04 GB

6,04 GB Bis wann ist es bei PS Now: auf unbestimmte Zeit im Service

Warum ihr Everybody's Gone to the Rapture spielen solltet: Das Adventure ist ein Ableger des oft verpönten Genre der Walking Simulator. Wir kommen in eine Stadt, die komplett verlassen wirkt. Über Lichter, die uns zu Story-Sequenzen leiten, erfahren wir, was mit den einzelnen Personen geschehen ist und auch wer wir eigentlich sind. Das Abenteuer ist nicht zu lang aber erzählt eine interessante Geschichte über Menschen in einer Ausnahmesituation.

Mirror's Edge

Plattform: PS3

PS3 Genre: Geschicklichkeit

Geschicklichkeit Download verfügbar? nein

nein Bis wann ist es bei PS Now: auf unbestimmte Zeit im Service

Warum ihr Mirror's Edge unbedingt spielen solltet: DICE ist eher für die Ego Shooter-Reihe Battlefield bekannt aber mit Mirror's Edge haben sie etwas Neues versucht. Der Titel ist zwar in einer First Person-Perspektive aber Waffen werden nur selten abgefeuert.

Wir spielen Faith, die als Runner sich gegen eine Firma auflehnt, die die Bevölkerung unterjocht. Dafür laufen wir fast das gesamte Spiel lang im Parcours-Stil über Hindernisse, rennen Wände hoch und springen über Häuserschluchten. Der besondere Weiß-Rot-Kontrast gibt dem Spiel eine ungewöhnliche Optik.

Fallout 4

Plattform: PS4

PS4 Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Download verfügbar? Ja

Ja Download-Größe: 41,05 GB

41,05 GB Bis wann ist es bei PS Now: auf unbegrenzte Zeit im Service

Warum ihr Fallout 4 unbedingt spielen solltet: Die beliebte Rollenspiel-Reihe werden viele wahrscheinlich schon von euch gespielt haben. Trotzdem ist es weiterhin empfehlenswert, in das Ödland zu ziehen und das Rollenspiel mit seinen verschiedenen Story-Entscheidungen, vielen Crafting-Optionen und einer herrlich unbeschwerten Atmosphäre zu erleben.

Wenn ihr die älteren Teile noch eher spielen wollt, dann könnt ihr per PS Now die PS3-Versionen von Fallout 3 und Fallout: New Vegas streamen.

Asura's Wrath

Plattform: PS3

PS3 Genre: Action

Action Download verfügbar? nein

nein Bis wann ist es bei PS Now: auf unbestimmte Zeit im Service

Warum ihr unbedingt Asura's Wrath spielen solltet: Hinter dem unbekannteren Action-Titel steckt CyberConnect2, die zuletzt die Naruto: Ultimate Ninja Storm-Spiele und Dragon Ball Z: Kakarot gemacht haben.

Bei Asura's Wrath spielen wir aber einen Gott, der seinen Zorn nicht ganz unter Kontrolle hat und sich so gegen die Götter auflehnt. Die vielen Quicktime-Events fühlen sich heute vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß an aber das macht der Inszenierung keinen Abbruch. Ihr fühlt euch wie in einem spielbaren Anime und erlebt dabei wuchtig inszenierte Kämpfe gegen immer stärkere Gegner.

Metal Gear Rising: Revengeance

Plattform: PS3

PS3 Genre: Action

Action Download verfügbar? nein

nein Bis wann ist es bei PS Now: auf unbestimmte Zeit im Service

Warum ihr unbedingt Metal Gear Rising spielen solltet: Platinum Games-Spiele haben es eigentlich immer verdient, wenigstens Mal ausprobiert zu werden. Das ist auch bei Metal Gear Rising der Fall.

Der Action-Titel hat zwar spielerisch nicht mehr allzu viel mit Metal Gear Solid zu tun aber das soll es auch nicht. In dem Spin-Off spielen wir den Raiden, der nach MGS 4 sich als Cyber-Ninja gegen eine neue Bedrohung behaupten muss. Dafür schnetzeln wir uns in hoher Geschwindigkeit durch Gegner und nutzen dabei auch ein besonderes System, das uns gezielt Körperteile abtrennen lässt.

Aragami

Plattform: PS4

PS4 Genre: Action

Action Download verfügbar? Ja

Ja Download-Größe: 5,96 GB

5,96 GB Bis wann ist es bei PS Now: auf unbestimmte Zeit im Service

Warum ihr unbedingt Aragami spielen solltet: Als rachsüchtiger Geist namens Aragami sind wir in einem comichaften Japan unterwegs. Dafür schleichen wir durch die Festungsstadt Kyuryu und müssen ein Mädchen, das dort gefangen gehalten wird befreien. Vor allem Fans der alten Tenchu-Reihe werden mit dem Spiel sofort warm.

Darksiders

Plattform: PS4

PS4 Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Download verfügbar? Ja

Ja Download-Größe: 38,51 GB

38,51 GB Bis wann ist es bei PS Now: auf unbestimmte Zeit im Service

Warum ihr unbedingt Darksiders spielen solltet: Irgendwann wird jeder bestimmt einmal Darksiders angespielt haben. Das Action-Adventure, das sich stark an den damaligen Ablegern von Assassin's Creed und The Legend of Zelda bedient hat, gibt es in so vielen verschiedenen Varianten. Auch heute macht es noch Spaß, mit dem apokalyptischen Reiter Krieg gegen Horden von Monstern zu kämpfen.

F1 2019

Plattform: PS4

PS4 Genre: Rennspiel

Rennspiel Download verfügbar? Ja

Ja Download-Größe: 36,11 GB

36,11 GB Bis wann ist es bei PS Now: 1. Dezember

Warum ihr unbedingt F1 2019 spielen solltet: Auch wenn vor kurzem F1 2020 erschienen ist, ist der letztjährige Ableger immer noch eine gute Alternative. Wir erleben somit noch einmal die Strecken und Team-Konstellationen aus der vergangenen Saison, vor allem da die neue erst letztes Wochenende am 5. Juli 2020 gestartet ist. Fans des Motorsports bekommen hier eine wunderbare Simulation der Renn-Action.

Hollow Knight

Plattform: PS4

PS4 Genre: Metroidvania

Metroidvania Download verfügbar? Ja

Ja Download-Größe: 5,04 GB

5,04 GB Bis wann ist es bei PS Now: auf unbestimmte Zeit im Service

Warum ihr unbedingt Hollow Knight spielen solltet: Der kleine Indie-Hit Hollow Knight gilt für viele als eines der besten in seinem Genre und wird gerade von Souls-Fans gefeiert. Das knallharte Metroidvania stellt uns immer wieder vor großen Herausforderungen und ist mit knapp 25 Stunden Spielzeit für die Story auch sehr lang. Das Ganze wird durch eine wunderschöne handgezeichnete Optik komplettiert.

Spelunky

Plattform: PS3

PS3 Genre: Plattformer/Rogue-like

Plattformer/Rogue-like Download verfügbar? nein

nein Bis wann ist es bei PS Now: auf unbestimmte Zeit im Service

Warum ihr unbedingt Spelunky spielen solltet: Als einer der Urväter der modernen Rogue-likes ist Spelunky auch heute noch eines der besten. Das 2D-Höhlenabenteuer stellt euch immer wieder vor schwierige Hindernisse und nur wenn ihr die Gegner, die Items und die verschiedenen Fallen in den Höhlen studiert, könnt ihr das Spiel abschließen. Ein Vier-Spieler-Koop ist zudem auch vorhanden, der aber meist für mehr Chaos sorgt, als alles andere.

Motorstorm RC

Plattform: PS3

PS3 Genre: Rennspiel

Rennspiel Download verfügbar? nein

nein Bis wann ist es bei PS Now: auf unbestimmte Zeit im Service

Warum ihr unbedingt Motorstorm RC spielen solltet: Mit Motorstorm hatte Sony zu PS3-Zeiten eine renommierte Off Road-Action-Rennspielreihe, die aber auch ein kleines Spin-Off bekommen hat. In Motorstorm RC fahren wir ferngesteuerte Autos und müssen auf kleinen Strecken, die auf einen Bildschirm passen, um die Wette rasen. Motivierende Missionen lassen uns ständig neue Strecken und Fahrzeuge freischalten.

Until Dawn

Plattform: PS4

PS4 Genre: Horror

Horror Download verfügbar? Ja

Ja Download-Größe: 38,03 GB

38,03 GB Bis wann ist es bei PS Now: auf unbestimmte Zeit im Service

Warum ihr unbedingt Until Dawn spielen solltet: Das interaktive Adventure Until Dawn lässt uns in die Schicksale mehrerer Teenies bestimmen, die sich in einer verschneiten Hütte gegen einen maskierten Killer zur Wehr setzen müssen. Until Dawn überrascht uns immer wieder mit Wendungen und kleinen Spielereien, wodurch nicht nur Horror-Fans ihren Spaß damit haben werden.

Tearaway Unfolded

Plattform: PS4

PS4 Genre: Jump ‘n’ Run

Jump ‘n’ Run Download verfügbar? Ja

Ja Download-Größe: 7,09 GB

7,09 GB Bis wann ist es bei PS Now: auf unbestimmte Zeit im Service

Warum ihr unbedingt Tearaway Unfolded spielen solltet: Entwickler Media Molecule ist bekannt für ihre kreativen Spiele. Da ist auch Tearaway keine Ausnahme, denn das gesamte Spiel ist in einer Papier-/Pappe-Optik gehalten und versprüht einen ganz liebevollen Charme, wenn ihr die Papp-Teufelchen mit Erdmännchen bewerft. Mit der erweiterterten PS4-Version könnt ihr noch mehr Abenteuer in der Papierwelt von Atoi und Iota erleben.

Sonic Generations

Plattform: PS3

PS3 Genre: Jump ‘n’ Run

Jump ‘n’ Run Download verfügbar? nein

nein Bis wann ist es bei PS Now: auf unbestimmte Zeit im Service

Warum ihr unbedingt Sonic Generations spielen solltet: Gerade 3D-Sonics gelten in der Regel als eher schlecht. Aber Sonic Generations vereint die Systeme des klassischen Sonics mit dem des modernen Sonics und macht so eine Mischung, die jedem gefallen sollte. Besonders die Reise durch die Vergangenheit Sonics zum damaligen 20-jährigen Jubiläum könnte für Nostalgiker interessant sein.

Ratchet & Clank: A Crack in Time

Plattform: PS3

PS3 Genre: Action

Action Download verfügbar? nein

nein Bis wann ist es bei PS Now: auf unbestimmte Zeit im Service

Warum ihr unbedingt Ratchet & Clank: A Crack in Time spielen solltet: Insomniac hatte auch auf der PS3 eine ganze Reihe an Ratchet & Clank-Spiele entwickelt aber A Crack in Time ist als letzter großer Ableger ihr Bester. Das Spiel vereint all die Waffen, Welten und Charaktere, die wir in den Vorgängern kennengelernt haben und bringt so die sogenannte Future-Reihe, die alle PS3-Spiele umfasst, zum Höhepunkt.

Alle weiteren PS3-Teile von Ratchet & Clank sind ebenfalls bei PS Now verfügbar.

Vampyr

Plattform: PS4

PS4 Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Download verfügbar? Ja

Ja Download-Größe: 14,21 GB

14,21 GB Bis wann ist es bei PS Now: auf unbestimmte Zeit im Service

Warum ihr unbedingt Vampyr spielen solltet: Die Life is Strange-Macher haben mit Vampyr ein Action-RPG entwickelt, das vielleicht nicht perfekt ist aber trotzdem sehr empfehlenswert ist.

Als Doktor während des Ausbruchs der spanischen Grippe werden wir auf einmal zu einem Vampir und müssen jetzt unseren inneren Konflikt bekämpfen. Entweder wir retten als Doktor die Menschen und sind dafür schwächer oder wir werden stärker und müssen uns dafür an dem Blut der Lebenden bedienen. Dieser Konflikt zieht sich durch die gesamte Geschichte und hat auch immer wieder Entscheidungen, die Einfluss auf das Ende haben.

Spec Ops: The Line

Plattform: PS3

PS3 Genre: Action

Action Download verfügbar? nein

nein Bis wann ist es bei PS Now: auf unbestimmte Zeit im Service

Warum ihr Spec Ops: The Line unbedingt spielen solltet: Das Action-Spiel ist der Inbegriff der Cover-Shooter. Wir laufen durch ein lineares Dubai und schießen dabei stets aus der Deckung auf die Gegner zu.

Das Spiel wird aber erst durch seine Geschichte so besonders. Zum Release war es für ein solches Spiel eine ungewöhnlich tiefe Erzählung, die uns den Schrecken eines Krieges hautnah erleben lässt. Zudem wird uns gezeigt, was der Krieg mit der menschlichen Psyche machen kann. Nicht zuletzt aus dem Grund, dass unter anderem dieses Spiel die Debatte in Deutschland entfacht hat, ob Spiele auch Kunst sein können, solltet ihr es unbedingt mal gespielt haben.

The Unfinished Swan

Plattform: PS4

PS4 Genre: Adventure

Adventure Download verfügbar? Ja

Ja Download-Größe: 1,4 GB

1,4 GB Bis wann ist es bei PS Now: auf unbestimmte Zeit im Service

Warum ihr The Unfinished Swan unbedingt spielen solltet: Das unscheinbare Adventure aus der Ego-Perspektive macht sich eine besondere Farb-Mechanik zum Nutzen. Wir können Tinte verschießen, die dann auf der weißen Leinwand landet und einen Fleck hinterlässt. Dadurch ergibt sich nach und nach eine Welt, die wir sozusagen malen. Dazu kommt eine Geschichte über das Leben und wie es ist, wenn man immer älter wird.

Batman: Arkham City

Plattform: PS3

PS3 Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Download verfügbar? nein

nein Bis wann ist es bei PS Now: auf unbestimmte Zeit im Service

Warum ihr Batman: Arkham City unbedingt spielen solltet: Schon mit dem Vorgänger hat Entwickler Rocksteady gezeigt, wie ein gutes Superhelden-Spiel aussehen kann.

Mit Arkham City und der offenen Welt haben sie dann noch einmal einen draufgesetzt. Nicht nur die Story und Nebenmissionen, die auch für Nicht-Comic-Fans interessant ist, kann mit unerwarteten Wendungen aufwarten, sondern auch spielerisch haben sie sich zum Vorgänger übertroffen. Gerade die Gadgets wie Batarangs oder der Enterhaken führen dazu, dass wir uns fühlen wie Batman.

Journey

Plattform: PS3

PS3 Genre: Adventure

Adventure Download verfügbar? nein

nein Bis wann ist es bei PS Now: auf unbestimmte Zeit im Service

Warum ihr Journey unbedingt spielen solltet: Wer das wunderschöne Adventure noch nicht gespielt hat, der sollte es unbedingt nachholen.

Das knapp zweistündige Abenteuer ist zwar nicht lang aber hat die perfekte Länge für das, was sie erzählen wollen. Auf der Reise durch die Wüste werdet ihr auf weitere Wanderer treffen und gemeinsam ein Abenteuer erleben, bei dem wir uns sicher sind, dass ihr es so schnell nicht vergessen werdet.

Metro Exodus

Plattform: PS4

PS4 Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Download verfügbar? Ja

Ja Download-Größe: 48,58 GB

48,58 GB Bis wann ist es bei PS Now: 1. Dezember

Warum ihr Metro Exodus unbedingt spielen solltet: Der First-Person-Shooter geht zum ersten Mal in eine Welt außerhalb der U-Bahn-Tunnel. Dort erwartet uns aber weiterhin eine Mischung aus Erkunden und Survival-Horror durch die verschiedenen, mutierten Gegner und den menschlichen Gefahren. Metro Exodus kann zudem auch mit seiner Geschichte überzeugen, die gerade mit dem neuesten DLC "Sam's Story", der nicht Teil von PS Now ist, von Fans gefeiert wird.

The Last of Us + Left Behind

Plattform: PS3

PS3 Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Download verfügbar? nein

nein Bis wann ist es bei PS Now: auf unbestimmte Zeit im Service

Warum ihr The Last of Us + Left Behind unbedingt spielen solltet: Zu The Last of Us und den dazugehörigen DLC Left Behind müssen wir sicher nicht viel sagen. Die Spiele sind auch heute noch absolut empfehlenswert und sollten von jedem Mal eine Chance bekommen. Beachtet hierbei nur, dass es sich bei der Version auf PS Now nicht um das PS4-Remaster sondern um die Originale für die PS3 handelt.

The Wolf Among Us

Plattform: PS3

PS3 Genre: Adventure

Adventure Download verfügbar? nein

nein Bis wann ist es bei PS Now: auf unbestimmte Zeit im Service

Warum ihr The Wolf Among Us unbedingt spielen solltet: Von vielen als die wahrscheinlich beste Reihe von Telltale Games gehandelt, springen auch wir auf den Zug auf. In The Wolf Among Us spielen wir den großen bösen Wolf Bigby, der als Sheriff für die verschiedenen Fabelwesen in der realen Welt sorgt und nach dem Rechten sieht. Wir müssen dabei eine Verschwörung und einen Mord aufklären. Dabei ist das interaktive Abenteuer typisch für Telltale immer wieder mit Entscheidungen gespickt.

Eine zweite Staffel ist angekündigt aber wann und ob diese erscheint, ist derzeit nicht bekannt.

Habt ihr alle unsere Tipps schon gespielt? Welche Spiele empfiehlt ihr auf PS Now?