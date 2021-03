PS Plus April 2021: Gratis-Spiele sind im Anmarsch - Das sind Termin und Uhrzeit

Der März neigt sich dem Ende zu, was bedeutet, dass die Ankündigung des neues PlayStation Plus-Lineups kurz bevorsteht – und ein Spiel des kommenden Aufgebots kennen wir sogar bereits, doch dazu unten mehr.

Hält sich Sony an den traditionellen Terminplan, dann ergibt sich für die Enthüllung der neuen Gratis-Spiele für PS4 und PS5 folgendes Datum:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 31. März 2021*

Mittwoch, der 31. März 2021* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutsche Zeit)*

*Wie kommt es zu diesem Termin? Neue PS Plus-Spiele werden stets an jedem ersten Dienstag eines Monats im PlayStation Store veröffentlicht. Und stets am Mittwoch in der Woche zuvor macht Sony die jeweiligen Spiele publik. So ergibt sich diesmal der 31. März 2021 als Enthüllungsdatum, weil die Gratis-Games am Dienstag, den 6. April 2021 im PlayStation Store veröffentlicht werden.

*17:30 Uhr ist die traditionelle Zeit der Enthüllung. In der Vergangenheit kam es allerdings schon vor, dass die Spiele etwas eher enthüllt wurden, entweder durch Leaks oder weil offizielle PlayStation-Assets auf Twitter oder Youtube zu früh die Katze aus dem Sack gelassen haben.

Ein PlayStation Plus-Spiel im April 2021 ist bereits bekannt

Plattform: PS5

PS5 Genre: Platformer

Im Rahmen der State of Play im Februar 2021 verkündete Sony, dass Oddworld: Soulstorm am 6. April 2021 erscheinen wird. Die PS5-Version des Platformers wird dabei direkt ins April 2021-Lineup von PlayStation Plus wandern.

Darum geht's: In Oddworld: Soulsstorm müsst ihr als Alienwesen Abe, das zur Rasse der Modokon gehört, in einer Fabrik eine Revolution anzetteln und insgesamt 1000 von euren Gefolgsleuten retten. Das Spiel soll dabei laut Entwicklerteam ein "2,9D-Abenteuer" werden, was mit der Perspektive zusammenhängt, die mehr Tiefe bieten soll als klassische 2- oder 2,5D-Spiele.

Es wird sowohl Actionsequenzen als auch Schleichpassagen geben, für manche Rätsel und Aufgaben müsst ihr zudem eure geretteten Mudokon-Kumpel einsetzen. Soulstorm wird dabei übrigens die Features des DualSense-Controllers unterstützen, in den Schleichsequenzen ist über das haptische Feedback beispielsweise Abes Herzschlag zu spüren sein.

In Zukunft werden wir regelmäßig neu veröffentlichte Spiele direkt im PS Plus-Aufgebot sehen, wie Sony im Februar 2021 bekannt gab.

GamePro gibt euch wie immer pünktlich Bescheid, sobald die PS Plus-Titel bekannt sind.