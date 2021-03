PS Plus April 2021: Möglicher Leak könnte weiteres Gratis-Spiel verraten haben

Mit der PS5-Version von Oddworld: Soulstorm ist bereits ein Spiel für den April bekannt. Der Titel wird direkt zum Launch als PS Plus-Spiel erscheinen. Schenkt man den aktuellen Gerüchten genug Aufmerksamkeit, könnte jetzt ein weiteres Spiel fürs PS Plus-Aufgebot im April 2021 bekannt sein: Civilization 6.

Möglicher verfrühter April-Scherz

Was spricht dafür? Ein findiger Fan hat im japanischen PlayStation Store entdecken, dass Civilization 6 als PS Plus-Spiel eingestuft wurde. In anderen Regionen soll der Titel sogar als "nicht verfügbar" angezeigt werden. Das könnte bedeuten, dass der Titel auch in weiteren Regionen als PS Plus-Spiel vorbereitet wird.

Was spricht dagegen? Aktuell kann Civilization 6 kostenlos an diesem Wochenende für PS4, Xbox One und PC getestet werden. Der Zeitpunkt wäre denkbar ungünstig, wenn das Spiel in etwa einer Woche sowieso kostenlos als PS Plus-Titel angeboten werden soll.

Link zum Reddit-Inhalt

Wann wird das PlayStation Plus-Line-Up des Monats April 2021 enthüllt?

Sony wird das Line-Up für April voraussichtlich am 31. März um 17:30 Uhr deutscher Zeit enthüllen.

Sobald wir wissen, welche Titel uns im April für PS Plus erwarten, wird euch GamePro.de sofort darüber informieren.

Civ-Erfahrung für die Konsole

Worum geht es in Civilization 6? Mithilfe einer von 24 berühmten Führungspersönlichkeiten wie Kleopatra oder Barbarossa spielt ihr in Civilization 6 eine alternative Version der Weltgeschichte. Die Handlung reicht dabei vom Mittelalter über die Renaissance bis hin zur fiktiven Zukunft.

Falls die Community ein Wörtchen mitzureden hätte bei der Auswahl der PS-Plus Spiele für April, so würden wir Nier: Automata oder Uncharted: The Lost Legacy sehen. Während Nier: Automata eher unwahrscheinlich ist, könnte es durchaus sein, dass sich Sony in nächster Zeit dem selbstständigen Add-On zu Uncharted annehmen wird:

13 1 Mehr zum Thema PS Plus im April 2021: Diese Gratis-Games für PS5 und PS4 wünscht sich die Community

Doch all das Wünschen und Raten bringt nichts. Wir können nur abwarten, welche PS Plus-Spiele uns Sony in den nächsten Tagen präsentieren wird. Doch bis dahin könnt ihr mit dem Line-Up aus dem März vorlieb nehmen.

Diese PS Plus-Spiele gibt es im März 2021

Der März bietet für Abonnent:innen von PS Plus ein überdurchschnittlich gutes Spieleangebot. Mit Final Fantasy 7 Remake, Remnant: From the Ashes, Farpoint und Maquette hat die Spielerschaft für diesen Monat ausgesorgt. Die Frage bleibt offen, ob das April-Aufgebot letztendlich ebenso stark auftrumpfen kann.

Würdet ihr euch über Civilization 6 als PS Plus-Spiel im April freuen?