PS Plus: Erster PS5-Titel für den April steht schon jetzt fest

Dass Oddworld: Soulstorm entwickelt wird, war schon länger bekannt, jetzt hat der Titel aus dem Hause Oddworld Inhabitants auch einen Release-Termin. Der Titel wird am 6. April 2021 für die PS5 und PS4 erscheinen und wer eine PS5 und PS Plus sein Eigen nennt, hat besonderen Grund zur Freude.

Denn im Release-Monat - also im April - wird die PS5-Version Bestandteil der kostenlosen PS Plus-Spiele sein, ihr könnt diese Fassung also ohne weitere Kosten herunterladen, wenn ihr ein laufendes PS Plus-Abo habt. Sony hatte erst kürzlich bekannt gegeben, weitere PlayStation-Spiele direkt zum Launch über PS Plus bringen zu wollen, Oddworld Soulstorm ist jetzt der erste dieser Titel.

Darüber hinaus gab es in der State of Play einen neuen Trailer zum Spiel zu sehen, den ihr euch hier anschauen könnt.

Alle weiteren Infos zu den Ankündigungen zur State of Play findet ihr in unserem großen Übersichtsartikel:

Das ist Oddworld: Soulstorm

Im Spiel übernehmt ihr erneut die Rolle des Mudokons Abe, Soulstorm ist dabei der direkte Nachfolger von Oddworld: New & Tasty. Im Spiel geht es darum , in einer Glukkon-Fabrik eine Revolution anzuzetteln und insgesamt 1000 von Abes Gefolgsleuten zu retten. Das Spiel soll dabei laut den Entwickler*innen ein "2,9D-Abenteuer" werden, was mit der Perspektive zusammenhängt, die mehr Tiefe bieten soll als klassische 2- oder 2,5D-Spiele.

Es wird sowohl Actionsequenzen als auch Schleichpassagen geben, für manche Rätsel und Aufgaben müsst ihr zudem eure geretteten Mudokon-Kumpel einsetzen. Soulstorm wird dabei auch die Features des DualSense-Controllers unterstützen, in den Schleichsequenzen ist über das haptische Feedback beispielsweise Abes Herzschlag zu spüren sein.

Der Release von Oddworld: Soulstorm ist am 6. April 2021.

