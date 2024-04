PS Plus April 2024: Schnappt euch heute die neuen Essential-Spiele - das ist die ungefähre Uhrzeit

Die PS Plus April 2024-Games gehen heute live.

Heute im Laufe des Tages gibt es neues Spielefutter für alle Mitglieder von PlayStation Plus. In wenigen Stunden werden die Essential-Spiele des April 2024-Lineups im PS Store veröffentlicht.

PS Plus Essential im April 2024 - Das ist die ungefähre Uhrzeit der Freischaltung

Datum: verfügbar ab Dienstag, den 02. April 2024

verfügbar ab Dienstag, den Uhrzeit: zwischen 12 und 13 Uhr mittags (Zeit in Deutschland)*

*Sony veröffentlicht die neuen Bonus-Spiele der PlayStation Plus-Bibliothek in Deutschland stets um die Mittagszeit herum in der PS Plus-Sparte des PS Stores, eine genaue Uhrzeit ist allerdings nicht bekannt. Wir werden den Artikel updaten, sobald die April-Titel für alle Mitglieder zum Download bereitstehen.

Das sind alle PlayStation Plus Essential-Spiele im April 2024 im Überblick

Highlight des Monats ist der Magie-Shooter Immortals of Aveum, von dem ihr euch hier im Gameplay-Trailer ein genaueres Bild machen könnt:

4:19 Immortals of Aveum ist wie ein Call of Duty mit Magie und hat eine enorm umfangreiche Kampagne

Und wann kommen die PS Plus-Spiele für die Extra- und Premium-Abostufe im April 2024?

Die April 2024-Titel für PS Plus Extra und Premium lassen nicht mehr lange auf sich warten: Am 10. April werden die Spiele enthüllt, und am 16. April stehen sie im PS Store zum Download für alle Mitglieder von Extra/Premium zum Download bereit.

Alle wichtigen Infos zu PlayStation Plus und den unterschiedlichen Abostufen

Ihr habt kein PlayStation Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen sowie Preise und Vorteile der drei unterschiedlichen Abo-Modelle (PlayStation Plus Essential, Extra und Premium).

Jetzt ist die GamePro-Community gefragt: Was ist euer Highlight aus dem aktuellen PlayStation Plus-Essential-Aufgebot? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare! Wir freuen uns auf eure Antworten.