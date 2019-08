PS Plus ohne Sniper Elite 4 - Diese Spiele gibt es stattdessen in Asien

Vor kurzem hat Sony das monatliche Lineup für PS Plus August 2019 in Europa und den USA bekannt gegeben. Wie so oft unterscheidet sich das Angebot allerdings von den Titeln, die PS Plus-Abonnenten in Asien bekommen. Hier erfahrt ihr, wo die Unterschiede liegen.

Während wir uns ab nächster Woche mit Wipeout: Omega Collection und Sniper Elite 4 die Zeit vertreiben können, bekommen asiatische Spieler für Letzteres eine Alternative. Auch hier gibt es aber noch einmal Unterschiede zwischen Japan und dem verbleibenden Regionen des Kontinents. Der spaßige Arcade-Racer Wipeout ist dagegen in allen Regionen mit von der Partie.

Asien: Chronicles of Teddy: Harmony of Exidus

In Asien gibt es für PS Plus-Abonnenten im August 2019 Chronicles of Teddy: Harmony of Exidus. Dabei handelt es sich um ein charmantes 2D-Indiespiel mit Retro-Grafik. Ihr erkundet als Protagonistin Tarant eine gefährliche, aber schöne Pixel-Welt und müsst neben Geschicklichkeitseinlagen auch harte Kämpfe überstehen.

Japan: Aegis Defenders

In Japan gibt es weder Sniper Elite, noch Chronicles of Teddy. Stattdessen bekommen die Spieler Aegis Defenders. Dabei handelt es sich ebenfalls um ein Indie-Spiel, das eine Mischung aus Tower Defense und 2D-Platformer ist. Im letzten Monat gab Aegis Defenders übrigens in Asien für PS Plus-Abonnenten. Einen Monat später ist es auch in Japan soweit.

Außerdem gibt es ein zusätzliches Gratis-Design, mit denen die Spieler ihren PS4-Homescreen verschönern können. Das "Toro and Friends Summer Dynamic Theme" gehört in Asien ebenfalls zu den Extras im August 2019.

Seid ihr mit Sniper Elite 4 zufrieden, oder wäre euch eine der asiatischen Alternativen lieber?