Die PlayStation Plus Essential-Spiele des August 2022-Lineups sind bereits seit einiger Zeit bekannt. In der Mitte des Monats, voraussichtlich am 16. August, werden darüber hinaus allerdings noch weitere Bonus-Titel enthüllt, die sich all diejenigen herunterladen können, die entweder PS Plus Extra oder Premium abonniert haben. Und einen dieser neuen angeblichen Bonus-Spiele will nun eine bekannte Leak-Website bekanntgegeben haben.

Dieses Spiel gibt's im August 2022 angeblich bei PS Plus Extra/Premium

Hier könnt ihr euch Ubisofts Open World-Shooter im Trailer anschauen:

Genre: Open World-Shooter

Open World-Shooter GamePro-Wertung: 85

Darum geht es: Mit Ghost Recon: Wildlands erwartet euch ein Taktik-Shooter, bei dem ihr euch durch durch die weitläufige Open World von Bolivien ballert, um es mit einem Drogenkartell aufzunehmen. Dabei könnt ihr entweder alleine oder im Koop-Multiplayer mit weiteren Freunden und Freundinnen zocken.

Mehr lest ihr im GamePro-Test zu Ghost Recon Wildlands:

Mehr zum Thema Ghost Recon: Wildlands im Test - Neues Jahr, neuer Multiplayer, neue Wertung

Woher stammt dieser Leak? Von Dealabs. Die französische Dealsseite ist für ihre PS Plus-Leaks in der Vergangenheit bekannt und verrät seit einigen Monaten regelmäßig vorab die Lineups des Essential-Tiers. Es ist also gut möglich, dass Wildlands tatsächlich in den Service wandert. Zumal Sony und Ubisoft ohnehin bereits bestätigt haben, dass über 50 Spiele des französischen Unternehmens bis zum Ende des Jahres zum PS Plus-Service hinzugefügt werden. Eine Integration von Wildlands wäre also nicht verwunderlich.

Sind noch weitere Spiele für PS Plus Extra und Premium im August bekannt?

Ja. Wir wissen bereits, dass vier Titel der Yakuza-Reihe demnächst zum Service hinzugefügt werden:

Wann gehen die Spiele live? Sollte sich Sony sich an den Veröffentlichungszeitraum des letzten Monats halten, dann gehen die Spiele am dritten Dienstag des Monats live. Das wäre diesmal der 16. August.

Was haltet ihr von Ghost Recon: Wildlands? Welche Spiele wünscht ihr euch außerdem für den Service?