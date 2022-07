PS Plus Extra/Premium im August 2022: Die ersten 4 Spiele sind bekannt

Gerade erst hat Sony die neuen Titel für PS Plus Essential im August verraten, jetzt folgen auch einige der Spiele, die nächsten Monat zu den teureren Abodiensten Extra und Premium stoßen werden. Diesmal kommen alle Fans der Yakuza-Reihe auf ihre Kosten.

Diese Spiele stoßen im August zu PS Plus Extra/Premium

Sony kündigte in einem neuen Blogeintrag ganze acht Spiele an, die in den nächsten Monaten zu PS Plus stoßen sollen. Vier davon wird es schon im August geben:

Wann gehen die Spiele live? Wenn Sony sich an den Rhythmus des letzten Monats hält, sollten die Spiele am dritten Dienstag des Monats live gehen. Das wäre nächsten Monat der 16. August.

Ein Titel auch bei Essential: Falls euch der erste Titel gerade sehr bekannt vorkommt, könnte das daran liegen, dass Yakuza: Like A Dragon auch zu den neuen Titeln von PS Plus Essential im August gehören wird. Die anderen drei oben aufgeführten Spiele bekommt ihr aber nur mit Extra oder Premium. Hier findet ihr alle neuen PS Plus Essential-Spiele des nächsten Monats:

Das sind die neuen Spiele im August

Yakuza: Like A Dragon

Darum geht's: Anders als die restlichen angekündigten Spiele steht Like A Dragon nicht am Anfang der Reihe. Vielmehr schlüpft ihr hier nach dem Abschluss der Story von Serienprotagonist Kazuma Kiryu erstmals in die Rolle eines neuen Hauptcharakters namens Ichiban Kazuga. Auch wenn es im Ableger einige Neuerungen wie etwa das rundenbasierte Kampfsystem gibt, ist das Spiel doch noch genauso abgedreht, wie Fans der Reihe es gewohnt sind.

Yakuza 0

Darum geht's: Yakuza 0 erzählt die Vorgeschichte der Reihe und wie Kazuma Kiryu sich zu dem Gangster hochgearbeitet hat, denn wir in den anderen Spielen erleben. Wie gewohnt können wir in einer Open World zwei fiktive Stadtbezirke in Japan erkunden und prügeln uns unterwegs mit allerhand Gangstern oder schließen Nebenmissionen ab.

Yakuza Kiwami 1 & 2

Darum geht's: Kiwami 1 und 2 sind die Remakes der allerersten Yakuza-Spiele mit verbesserter Grafik und Mechaniken. Sie bilden nicht nur einen sehr guten Einstieg in die Reihe, sondern mit Yakuza Kiwami 2 auch eine der besten Storys der gesamten Reihe.

Warum die Yakuza-Spiele zumindest meiner Meinung nach definitiv einen Blick wert sind, erkläre ich euch hier:

Weitere Yakuza-Titel folgen

Mit diesen vier Spielen endet es aber noch nicht. Aus dem Blogeintrag geht ebenfalls hervor, dass auch die Remaster von Yakuza 3, Yakuza 4 und Yakuza 5 zu PS Plus Premium kommen und Yakuza 6: The Song of Life sowohl zu Premium als auch Extra wandern wird. Wann genau es soweit ist, ist noch nicht klar, nur dass die Spiele im Laufe des Jahres zum Aboservice hinzugefügt werden.

Seid ihr selbst noch unsicher, welches PS Plus-Modell das Richtige für euch ist, haben wir hier eine Übersicht samt Preisen und Vorteilen von Essential, Extra und Premium für euch.

