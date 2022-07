PS Plus August 2022 begeistert Fans: 'Ich bin von der Couch gesprungen, als ich es gesehen hab'

Die neuen PS Plus Essential-Spiele für den August 2022 wurden frisch von Sony angekündigt und liefern ein ansehnliches Line-Up: Mit Yakuza: Like A Dragon erwartet euch ein abgedrehtes RPG, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 dürfte Skater-Fans glücklich machen und Little Nightmares ist ein stimmungsvoller Horror-Plattformer, der statt auf Schockmomente eher auf eine düstere Atmosphäre setzt.

Und dieser Mix scheint auch die Community zu überzeugen. Lange ist es her, dass ein Monat so einheitlich gefeiert wurde.

Fans empfehlen besonders Yakuza

Sowohl im PS Plus-Reddit als auch bei der GamePro-Community überwiegen ganz klar die positiven Stimmen. Alle drei Spiele finden hier Zuspruch von den Fans: "So ziemlich der beste Monat des Jahres bisher", schreibt ein Reddit-User. "Meine Kinnlade ist bis zum Boden runtergeklappt. Alle drei [Titel] hauen rein!", schreibt ein anderer.

Auch in der GamePro-Community freuen sich viele von euch über die drei Spiele und benennen den August als stärksten Monat seit langem. Besonders Yakuza: Like A Dragon wird hier gerne empfohlen, auch wenn viele von euch den Titel bereits gespielt haben.

Was euch im abgedrehten Action-RPG erwartet, zeigt der Trailer:

Kleines Manko - Game Pass-Spiele: Natürlich kann kein Monat je alle Fans überzeugen und auch diesmal gibt es ein paar negative Stimmen. So etwa, weil die Yakuza-Spiele bereits Teil des Xbox Game Pass sind und für Abonnent*innen beider Services ist die Dopplung damit wenig interessant.

Zum 10-jährigen Jubiläum von PS Plus hat Kollege Basti übrigens eine Übersicht der besten Monate überhaupt erstellt:

5 1 Mehr zum Thema PS Plus - Das sind die 10 besten Monate der letzten 10 Jahre

Mehr Yakuza bei PS Plus Extra/Premium

Habt ihr nebenher auch noch PS Plus Extra oder Premium, erwarten euch sogar noch mehr Yakuza-Spiele. Bereits im August wandern vier Yakuza-Titel in den Service, die restlichen folgen im Verlauf des Jahres. Wollt ihr mehr Infos über die verschiedenen PS Plus-Modelle haben, bekommt ihr hier alle wichtigen Infos zu PS Plus Essential, Extra und Premium.

Wenn ihr euch den perfekten PS Plus-Monat aussuchen könntet, welche drei Spiele wären dann dabei?