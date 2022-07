PS Plus August 2022: Diese Spiele für Essential, Extra und Premium wollen die Fans

Nachdem die Spiele für PS Plus Essential im Juli schon früh geleakt wurden, kehren die Diskussionen der Community in diesem Monat zurück. Welche Titel wünschen sich die Fans für PS Plus im August? Wir haben uns auf Reddit umgesehen und die Favoriten beziehungsweise Vorhersagen für PS Plus Essential, Extra und Premium herausgefischt.

Wann werden die PlayStation Plus-Spiele für August 2022 angekündigt?

Wenn alles nach Plan geht, werden die Essential-Spiele noch in dieser Woche von Sony bekannt gegeben:

Voraussichtlicher Termin: Mittwoch, der 27. Juli 2022

Mittwoch, der 27. Juli 2022 Voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit)

17:30 Uhr (deutscher Zeit) Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Dienstag, der 2. August 2022 (gegen 12 Uhr mittags deutscher Zeit werden die Titel in der Regel freigeschaltet)

Die neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium werden vermutlich am 17. August öffentlich gemacht.

Call of Duty: Modern Warfare 2019 wird am häufigsten für Essential genannt

Call of Duty steht ganz oben auf der Liste der Fans. Nur beim Titel ist sich die Community nicht ganz einig. Mit Infinite Warfare, Modern Warfare Remastered und dem Reboot Call of Duty: Modern Warfare werden gleich mehrere Ableger regelmäßig genannt.

Vor allem Modern Warfare 2019 steht aber sehr häufig auf den Listen. Der Grund ist offensichtlich: Am 28. Oktober erscheint mit Call of Duty: Modern Warfare 2 der direkte Nachfolger, und da würde es doch perfekt passen, den Shooter im Vorfeld zu zocken.

Ist das realistisch? Gut möglich ja, immerhin haben PlayStation und Activision nach wie vor einen Exklusiv-Deal bezüglich CoD und das MW-Reboot vor dem Release des Nachfolgers in den Service zu packen, würde aus taktischer Sicht durchaus Sinn ergeben. Zudem haben es Call of Duty Modern Warfare Remastered und Modern Warfare 2 Campaign Remastered in der Vergangenheit ebenfalls bereits ins PS Plus-Abo geschafft.

Dino Crisis steht für Premium ganz oben auf der Liste

Sonys Retro-Angebot für PS Plus Premium weiß zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so richtig zu überzeugen. Vor allem für die PS1 sind momentan nur eine Hand voll Titel erhältlich. Es ist also höchste Zeit für Nachschub. Und mit einer Veröffentlichung von Dino Crisis würde das Lineup schlagartige besser aussehen. Der Mix aus Resident Evil und Jurassic Park sucht bis heute seines Gleichen und gilt bei vielen Fans als das beste Dino-Spiel aller Zeiten.

Wie wahrscheinlich ist das? Es ist durchaus realistisch, dass ihr Dino Crisis bald im Rahmen von PS Plus Premium zocken dürft. Das liegt zum einen daran, dass es sich um einen echten Klassiker handelt. Zum anderen gibt es bereits einen Leak, der das Vorhaben bestätigt haben könnte. Zudem haben Sony und Capcom ein seht gutes Verhältnis, also sollte sich ein Deal ohne große Schwierigkeiten einfädeln lassen. Hoffen wir das Beste.

Weitere Titel für PS Plus Essential, Extra und Premium, die häufig genannt werden

