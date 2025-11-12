PS Plus für November 2025 wird heute enthüllt und das erste Spiel des Extra/Premium-Lineups wurde bereits geleakt

Zur Monatsmitte steht mal wieder der Reveal der neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium an. Dabei könnten wir das erste Spiel bereits kennen, wenn sich der Leak eines bekannten Insiders bewahrheiten sollte. Wir begleiten die Ankündigung hier mit.
Mittwoch, 12.11.2025
06:00 Uhr
Moin, moin! Es ist mal wieder PS Plus-Zeit. Das heißt, wir begleiten hier die Enthüllung der neuen Extra- und Premium-Spiele für euch mit und halten euch bis dahin zu Leaks und allem Wichtigen auf dem Laufenden.
Das erste Spiel könnten wir vielleicht bereits kennen: Laut einem Leak des bekannten Insiders billbil_kun kommt nämlich GTA 5 mal wieder ins Abo. Schauen wir mal, ob sich das bewahrheitet!
PS Plus Extra/Premium im November 2025: Datum und Uhrzeit der Ankündigung
- voraussichtlicher Termin der Ankündigung: Mittwoch, der 12. November 2025
- voraussichtliche Uhrzeit der Ankündigung: 17:30 Uhr deutscher Zeit
- voraussichtlicher Termin der Freischaltung: Dienstag, der 18. November 2025
Woher kommt dieser Termin? Üblicherweise werden die PS Plus-Spiele für die Extra- und Premium-Bibliothek am dritten Dienstag des laufenden Monats um die Mittagszeit freigeschaltet. Die Enthüllung erfolgt am Mittwoch davor, wodurch sich die oben genannten Daten ergeben.
Diese PS Plus Essential-Spiele gibt's im November
Die Titel für PS Plus Essential werden stets ein paar Wochen früher enthüllt und sind bereits live. Diese drei Spiele könnt ihr euch im November also zusätzlich schnappen:
- Stray
- EA Sports WRC 24
- Totally Accurate Battle Simulator
Hier stellen wir euch die drei Spiele auch noch einmal vor:
Welche Spiele verlassen PS Plus im November?
Diesen Monat verlassen laut der "Last Chance to Play"-Sektion folgende sechs Spiele das Abo am 18. November:
- Battlefield 5
- Like a Dragon: Ishin!
- Digimon Survive
- Synapse
- Travis Strikes Again: No More Heroes
- Football Manager 2024 Console
Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo
Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem ausführlichen Info-Hub zu PS Plus.
In der oben verlinkten Übersicht beantworten wir für euch die wichtigsten Fragen rund um Preise, Vorteile und mehr, die die drei unterschiedlichen Abo-Modelle (Essential, Extra und Premium) betreffen.
