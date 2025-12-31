PS Plus für Januar 2026 wird heute enthüllt: Uhrzeit und mögliche Spiele des Essential-Lineups

Heute werden wieder die neuen Bonus-Spiele für PS Plus Essential enthüllt. Wann es so weit ist und welche Spiele euch erwarten, erfahrt ihr im Live-Ticker.

Eleen Reinke
31.12.2025 | 06:00 Uhr

Welche PS Plus Essential-Spiele gibt es im Januar 2026? Hier erfahrt ihr es.

Nun ist es endgültig soweit, wir zählen die letzten Stunden des Jahres 2025 runter. Da der letzte Tag des Monats auf einen Mittwoch fällt, bedeutet das traditionell aber auch, dass die neuen PS Plus-Spiele für den Folgemonat enthüllt werden. Hier gibt's alle Infos im Live-Ticker.

Mittwoch, 31.12.2025

06:00 Uhr

Moin moin und ahoi, ihr Lieben! Wir begleiten heute hier die Ankündigung der neuen PS Plus-Spiele für euch mit und haben natürlich auch einen Blick auf mögliche Leaks. Erstmal gibt's aber noch ein Käffchen, ehe wir so richtig loslegen. Muss sein!

PS Plus Extra/Premium im Januar 2026: Datum und Uhrzeit der Ankündigung

  • voraussichtlicher Termin der Ankündigung: Mittwoch, der 31. Dezember 2025
  • voraussichtliche Uhrzeit der Ankündigung: 17:30 Uhr deutscher Zeit
  • voraussichtlicher Termin der Freischaltung: Dienstag, der 6. Januar 2026

Woher kommt diese Uhrzeit? Die neuen Essential-Spiele werden immer am ersten Dienstag des Monats freigeschaltet. Die Ankündigung erfolgt in der Regel am Mittwoch davor gegen 17:30 Uhr, was diesmal eben auf Silvester fällt.

Sichert euch noch die Bonus-Spiele des Dezember-Lineups

Selbst wenn die Spiele des kommenden Monats bereits angekündigt sind, habt ihr stets noch ein paar Tage Zeit, euch die Titel des Vormonats zu sichern. Im Dezember gab es sogar fünf Spiele auf einmal (normalerweise sind es drei), die ihr euch noch bis zum 6. Januar schnappen könnt:

Video starten 0:53 LEGO Horizon Adventures: Release-Termin für das PS5 und Switch-Abenteuer steht, und bald geht es los

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Was denkt ihr, legt PS Plus einen starken Start in das Jahr 2026 hin?

vor 33 Minuten

