PS Plus Collection: Das bieten die Spiele im PS5 Boost Modus

Alle Besitzer*innen einer PS Plus-Mitgliedschaft können auf der PlayStation 5 ohne weitere Kosten auf die PS Plus Collection zugreifen und 20 PS4-Hits spielen. Wie Sony bereits bestätigt hat, werden die Spiele aus der Collection auch vom Game Boost Modus profitieren und damit bessere Grafik und/oder geschmeidigere Bildraten haben. Auf Reddit wird nun in einer Übersicht gesammelt, wie sich die Spiele auf der PS5 mit dem Boost schlagen.

PS Plus Collection-Spiele mit 30fps

PS Plus Collection-Spiele mit 60fps

Damit sind aber noch nicht alle Titel der PS Plus Collection abgedeckt. Es fehlen noch die Werte zu Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Detroit Become Human, Mortal Kombat X und Ratchet & Clank, die aber sicherlich bald folgen.

Was bedeutet "Checkerboard"? Der "Schachbrett-"Hinweis zeigt an, dass bei dem Spiel Checkerboard-Rendering zum Einsatz kommt. Heißt, es wird nur jeder zweite Pixel tatsächlich gerendert. Dadurch erhalten wir kein "echtes" 4K, die Auflösung kommt dem aber sehr nahe. Sony nutze die Rendering-Methode bereits auf der PS4 Pro.

PS Plus Collection - Alle wichtigen Infos

Die PS Plus Collection ist zwar eigentlich nur für PS Plus auf der PlayStation 5 gedacht, aber mit einem Trick können wir sie auch auf der PlayStation 4 spielen. Alles dazu und weitere nützlichen Infos findet ihr in unserer PS Plus Collection-Übersicht:

145 4 Mehr zum Thema PS Plus Collection für PS5: Liste aller 20 Gratis-Spiele & alle Infos

Wie zufrieden seid ihr mit Auflösungen und Frameraten im Boost Modus? Habt ihr euch mehr erhofft?