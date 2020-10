Die PS Plus Collection bietet euch mindestens 413 Stunden Spielzeit

Mit der PS Plus Collection kündigte Sony letzten Monat ein besonderes Extra für alle PlayStation Plus-Mitglieder*innen an. Wer ein Abo besitzt, wird 18 PS4-Hits auf der PlayStation 5 ohne Zusatzkosten spielen können. Bei so vielen Spielen auf einen Schlag ist es nicht verkehrt, vorab mit der groben Spieldauer zu wissen, worauf man sich einlässt.

Die Spielzeit der Collection in der Übersicht

Wer die Spielzeit eines Titels wissen will, der schaut wahrscheinlich bei HowLongToBeat nach. Die Website listet auf verschiedene Weise die geschätzte Spieldauer eines Spieles auf. Mit diesen Werten erstellte ein Reddit-User eine Übersicht die uns zeigt, dass wir für die gesamte PS Plus Collection rund 413 Stunden benötigen, mit Extras sogar an die 630 Stunden. Diese Werte, die natürlich bei jedem Spieler noch etwas abweichen können, setzen sich dabei folgendermaßen zusammen:

Sofern ihr mit den Launch-Spielen der PS5 nicht wirklich warm werdet, könnt ihr erst einmal die PS4-Hits auf der PS5 nachholen und seid damit einige Zeit gut beschäftigt. Überlegt euch aber vorab, welche Titel ihr herunterladet, denn die Collection umfasst knapp 800 GB:

Ab wann kann ich die Spiele der Collection spielen? Die 18 PS4-Blockbuster werden mit dem Start der PS5 verfügbar sein. Hierzulande heißt das, dass wir ab dem 19. November 2020 loslegen können. Wer sich dafür extra eine PS Plus-Mitgliedschaft zulegen will, findet in unserem FAQ-Artikel weitere Informationen zu Sonys Abodienst:

Welche Spiele der PS Plus Collection werdet ihr nachholen?