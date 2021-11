Ihr müsst nicht mehr lange warten, dann steht auch schon die offizielle Bekanntgabe der PlayStation Plus-Spiele des Monats Dezember 2021 an. Sollte sich Sony am traditionellen Enthüllungs-Rhythmus halten, so ergeben sich diesmal folgende Daten:

voraussichtlicher Termin: Mittwoch. 1. Dezember 2021 *

* voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr (deutscher Zeit) **

** Ab wann sind die Spiele verfügbar? Dienstag, der 7. Dezember 2021 (gegen 12 Uhr mittags deutscher Zeit)

*Wie kommt es zu diesem Termin? Die PS Plus-Spiele werden standardmäßig am ersten Dienstag des Monats veröffentlicht. Und den Mittwoch in der Woche davor erfolgt stets die Enthüllung. Damit ergibt sich für diesen Monat eine Enthüllung am 1. Dezember und eine Freischaltung am 7. Dezember.

**17:30 Uhr ist die traditionelle Zeit der Enthüllung. In den letzten Monaten gab es vorab immer wieder Leaks zu den neuen PS Plus-Spielen, die sich bewahrheitet haben. In diesem Monat gibt es jedoch noch keine Leaks der bekannten Quellen.

Welche PS Plus-Spiele könnt ihr aktuell laden?

Hier findet ihr das komplette PS Plus-Lineup im November 2021.

Gibt es schon Gerüchte zu den PS Plus-Spielen im Dezember 2021?

Wie bereits erwähnt gibt es bislang keine Leaks zum Dezember-Lineup. Jedoch haben einige Spieler*innen bereits einen heißen Kandidaten fürs neue Aufgebot. Heavenly Bodies könnte nämlich das erste PS Plus-Spiel im Dezember 2021 sein. Den Titel könnt ihr euch hier im Trailer ansehen:

Das besagt zumindest eine Fantheorie, weil die PS Plus-Spiele normalerweise immer am ersten Dienstag des Monats veröffentlicht werden. Das wäre im nächsten Monat der 7. Dezember. An genau demselben Tag soll auch das PS4- und PS5-exklusive Heavenly Bodies veröffentlicht werden.

Warum ist das ein Hinweis? In der Vergangenheit ist es bereits öfters vorgekommen, dass Sony kleinere Exklusivtitel direkt zum Relase als PS Plus-Dreingabe angeboten hat. Das war bisher immer bei Spielen der Fall, die Sony auch mit vermarktet hat, egal ob nur auf dem PlayStation Blog oder in einer State of Play. Das alles trifft jedenfalls auf Heavenly Bodies zu.

PS Plus für PS4 und PS5 - Lohnt sich das Abo?

Die PS Plus-Spiele könnt ihr nur mit einem aktiven PlayStation Plus-Abo ohne Zusatzkosten herunterladen. Falls ihr kein PS Plus-Mitglied seid und euch nun fragt, ob sich ein Abo überhaupt lohnt, dann findet ihr alle wichtigen Fragen und Antworten dazu in unserem großen PS Plus-FAQ: Hier stellen wir euch die Vorteile, Preise und alle weiteren PS Plus-Infos genauer vor.

Welche PS Plus-Spiele wünscht ihr euch im Monat Dezember?