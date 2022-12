PS Plus Extra/Premium im Dezember 2022: An diesem Tag werden die neuen Spiele enthüllt

Sony hat am letzten Tag im November die PS Plus Spiele für den Dezember 2022 angekündigt. Wer ein Extra- oder Premium-Abonnement hat, bekommt auch am letzten Monat dieses Jahres ein paar zusätzliche Spiele spendiert und wenn die Bekanntgabe dieser Titel einem bisherigen Muster folgt, dürfte auch der Enthüllungstermin schon feststehen.

PS Plus Extra und Premium im Dezember 2022 - Voraussichtliches Datum und Uhrzeit

Termin (mutmaßlich): Mittwoch, der 14. Dezember 2022 *

* Uhrzeit (geschätzt): 17:30 Uhr (deutscher Zeit) *

* Ab wann sind die neuen Spiele verfügbar? Dienstag, den 20. Dezember 2022

*Wie kommen wir auf diesen Termin? Sony hat die neuen PS Plus Extra/Premium-Titel in den letzten Monaten bis auf eine Ausnahme immer am zweiten Mittwoch des Monats angekündigt. Die eigentliche Veröffentlichung erfolgte dann am darauffolgenden Dienstag. Bei PS Plus Essential gibt es ein ähnliches System, hier werden die neuen Spiele meist am Ende eines Monats freigeschaltet.

*17:30 Uhr hat sich mittlerweile ebenso wie der Wochentag für die Enthüllung neuer PS Plus-Spiele eingebürgert. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass auch die kommenden Extra- und Premium-Spiele in etwa um diese Tageszeit bekannt gegeben werden.

Einen genauen Überblick über die vorgestellten Extra- und Premium-Spiele geben wir euch pünktlich am 14. Dezember, so dieser Termin denn gehalten wird.

Mögliche Gerüchte zu Neuzugängen in die Extra- und Premium-Tiers gibt es bislang nicht, dafür fliegt ein Titel aber definitiv am 20. Dezember raus. Dabei handelt es sich um das Open World-Spiel Assassin's Creed Valhalla. Wer den Titel also noch beenden oder überhaupt spielen will und ein Extra- oder Premium-Abo hat, sollte sich beeilen:

PS Plus Essential-Spiele im Dezember 2022 in der Übersicht

Der Dezember bei PS Plus Essential kann sich wirklich sehen lassen, denn es eine der besten Rollenspieltrilogien aller Zeiten in den Service.

Die Mass Effect-Trilogie überstrahlt natürlich die anderen beiden Titel, aber gerade Biomutant ist ebenfalls ein netter Zugang, der zwar bei vielen Fans und Kritikern nicht sonderlich gut ankam, aber nun "kostenlos" bei Extra und Premium zumindest ohne großes Risiko mal ausprobiert werden kann.

Welche Spiele hätte ihr gerne im Dezember 2022 für PS Plus Extra und Premium?