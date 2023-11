Oh nein, das PS Plus Essential-Lineup für Dezember 2023 kommt nicht gut in der Community an

Die PS Plus-Spiele des Dezember Lineups stehen fest, ernten aber Kritik.

Sony hat die neuen Bonus-Spiele angekündigt, die ihr ab Dezember 2023 bei PlayStation Plus Essential herunterladen könnt. Diesmal finden sich drei recht entspannte Spiele, darunter zwei Indie-Perlen, im Lineup – viele PS Plus-Mitglieder zeigen sich allerdings enttäuscht von der Auswahl und hätten sich zum Ende des Jahres lieber den ein oder anderen Kracher gewünscht.

Alle PS Plus Essential-Spiele des Dezember 2023-Lineups im Überblick

Folgende drei Games für PS4 und PS5 könnt ihr mit dem PS Plus-Abo ab Dienstag, den 5. Dezember 2023, herunterladen:

Was hinter den aktuellen Dezember 2023-Games bei PS Plus steckt, erfahrt ihr in unserem ausführlichen GamePro-Artikel:

Mehr zum Thema PS Plus Essential im Dezember 2023: Das sind die 3 neuen Gratis-Spiele von Sebastian Zeitz

Was sagt die PS Plus-Community zu den neuen Bonus-Spielen?

Weihnachten steht vor der Tür und im PS Plus-Subreddit zeichnet sich ab, dass sich viele Mitglieder von Sonys kostenpflichtigen Service zur Feiertags-Saison lieber einen oder mehrere Blockbuster im letzten PS Plus Essential-Lineup des Jahres gesehen hätten. "Unsere Erwartungen waren gering, aber verdammter Mist!", schreibt beispielsweise Redditor "DarkDaniel_01".

Das Lineup bzw. die Abwesenheit von Blockbustern stößt vielen Leuten extra sauer auf, insbesondere weil Sony Anfang September die Preise der Jahresabos in die Höhe geschraubt hat: "30% Preiserhöhung und dann das? Kommt schon, das ist Blödsinn", meint "SwimmingOpen".

Auch in der GamePro-Community finden sich enttäuschte Stimmen zum Dezember-Lineup: "Okay, ich geb's auf... Hatte wirklich gedacht, dass für Dezember mal wieder so'n richtiges Schiff anlegt...", sagt beispielsweise User*in "Tagedieb".

Ein Herz für Indies

Aber wie immer gilt natürlich: Alles eine Frage des Geschmacks. So gibt es natürlich auch Spielerinnen und Spieler, die sich über die neue Auswahl an Bonus-Games freuen: "Eine super Auswahl für mich, die wieder die für PS Plus geeignete Nische trifft, was mich interessiert aber andererseits nicht zu meinen ''Must Buy'' Spielen gehört, die ich ohnehin schon habe. Alle drei Titel sind zudem relativ leicht platinierbar und dafür recht umfangreich [...]", meint GamePro-Mitglied "PS4xonewii".

"Schönes Line Up diesen Monat wie ich finde. Kleine Indieperlen wie Sable sind genau das was ich im PS+ sehen will.", schreibt hingegen "Rattenmensch".

An dieser Stelle wollen wir ebenfalls eine Lanze für Sable brechen: Die Zelda-Alternative ist definitiv einen Blick wert und besticht mit einem wunderschönen Artstyle, von dem ihr euch hier im Trailer überzeugen könnt:

2:11 Sable zeigt eine magische Open World und ihre Bewohner im Release-Trailer

Mehr zu Sable lest ihr im dazugehörigen GamePro-Test:

Mehr zum Thema Sable im Test: Wunderschöne Zelda BotW-Alternative mit Schluckauf von Erik Körner

Alle wichtigen Infos zum PlayStation Plus-Abo (Essential, Extra, Premium) im Überblick

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony findet ihr in unserem Info-Hub "Alle wichtigen Infos zu PS Plus".

In dieser Übersicht verraten wir euch die Preise sowie Vorteile und beantworten andere wichtigste Fragen zu den drei verschiedenen Modellen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Wie steht ihr zu den aktuellen PS Plus Essential-Spielen des Dezember 2023-Lineups: Seid ihr zufrieden, oder hättet ihr euch andere Spiele bzw. mehr Blockbuster gewünscht?