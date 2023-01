PS Plus Essential für Februar 2023 ist geleakt und hat mehr als 3 Spiele im Gepäck

Für PS Plus Essential-Abonnent*innen fing das Jahr 2023 bereits mit den Januar-Spiele gut an. Im Februar 2023 geht es direkt ordentlich weiter, wenn der Leak stimmt. Denn statt wie meist üblich drei Spiele, gibt es dieses Mal noch einen DLC obendrauf. Außerdem kann sich der Mix durchaus sehen lassen.

Das sind die angeblichen PS Plus Essential-Spiele im Februar 2023:

Wie verlässlich ist der Leak? Wir dürfen stark davon ausgehen, dass sie Spiele stimmen, da der Leaker billibil_kun regelmäßig PS Plus-Spiele richtig vorhersagt. Allerdings kann es je nach Region noch kleine Änderungen geben. Der Leaker weißt auf Twitter selbst darauf hin, dass manchen Ländern statt der Mafia Definitive Edition ein anderes Spiel bekommen könnten. Wie es in Deutschland, Österreich und der Schweiz diesbezüglich aussieht, lässt sich noch nicht sagen.

Ab wann sind die Spiele bei PS Plus Essential verfügbar? Da die offizielle Bekanntgabe der Spiele am 1. Februar stattfindet, werden sie erfahrungsgemäß eine Woche später, am 7. Februar freigeschaltet. Auch der Leak spricht hier vom 7. Februar. Die Spiele sollt ihr euch dann bis zum 6. März sichern können.

Das sind die geleakten PS Plus-Spiele

Mafia Definitive Edition

1:22 Mafia Remake beschwört im neuen Trailer die Gangster-Loyalität

Darum geht's: Im Original Mafia (2022) wie auch in diesem gelungenen Remake gerät der Taxifahrer Tommy Angelo in den 1930er Jahren unfreiwillig zwischen die Fronten zweier verfeindeter Mafiafamilien – und wird schließlich selbst Mitglied des Salieri-Clans. In 20 Missionen erleben wir seine packende Geschichte voller Verbrechen, Verrat und Liebe.

Wie das Action-Adventure in unserem Test abgeschnitten hat, lest ihr hier:

90 6 Mafia im Test Ein Remake, das ihr nicht ablehnen solltet

Olli Olli World

1:30 Im Trailer zu OlliOlli World geht's kurz vor Release bis ganz hoch zum Skater-Gott

Darum geht's: Der dritte Teil der Skateboarding-Reihe fordert erneut unsere Geschicklichkeit heraus. Um unseren Highscore in die Höhe zu treiben, skaten wir uns durch knifflige 2D-Level und versuchen die besten Kombos hinzulegen.

Das kunterbunte Funsport-Spiel solltet ihr euch unbedingt anschauen. Die Wertungen sprechen für sich:

5 0 Mehr zum Thema OlliOlli World ist laut Metacritic eines der besten Skateboard-Spiele der letzten Jahre

Evil Dead The Game

1:00 Evil Dead: The Game schickt euch im Trailer zu viert auf Dämonenjagd

Darum geht's: In dem Third-Person-Horror-Shooter kämpfen wir uns mit bis zu drei Mitspieler*innen durch die Horden Untoter, ganz stilecht wie in der Filmvorlage mit Schrotflinte oder Kettensäge. Eine fünfte Person kann außerdem die Rolle des Dämon übernehmen und versuchen, die anderen aufzuhalten.

Wie sich das asymmetrische Multiplayer-Erlebnis schlägt, lest ihr in unserem Test:

32 2 Evil Dead im Test Viel Fan-Service, wenig Langzeitspaß

Destiny 2: Beyond Light (DLC)

2:39 Destiny 2: Beyond Light - Launch-Trailer stimmt auf Release der Erweiterung ein

Darum geht's: Beyond Light oder auch Jenseits des Lichts, ist ein kostenpflichtiger DLC für den Loot-Shooter Destiny 2. Um ihn zu spielen, benötigt ihr also das Hauptspiel, das es für gerade mal 25 Cent im PS Store gibt. Inhaltlich liefert der DLC mit dem eisigen Jupiter-Mond Europa eine neue Location samt neuem Raid, neuer Ausrüstung, Quests und mehr. Dank der neuen Macht "Statis" können alle Klassen außerdem neue Fähigkeiten einsetzen.

Vergesst nicht die PS Plus Essential-Spiele im Januar

Wenn die neuen Spiele am 7. Februar an den Start gehen, bedeutet das auch, dass dann die Januar-Spiele wieder verschwinden. Wer sie also noch nicht seiner Bibliothek hinzugefügt hat, sollte das demnächst tun. Die Januar-Titel haben wir euch bereits ausführlicher vorgestellt.

Solltet ihr sogar PS Plus Extra oder Premium haben (Essential ist inbegriffen), interessiert euch sicherlich auch, welche Spiele im Februar aus dem Spielekatalog verschwinden. Welche das sind, erfahrt ihr hier.

Was haltet ihr vom Essential-Lineup im Februar?