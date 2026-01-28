PS Plus Essential im Februar 2026: Das erste Spiel ist bereits geleakt - Alle Infos zu den Bonus-Spielen im Live-Ticker

Zeit für neue PS Plus-Spiele. Ein Titel ist bereits geleakt.

Die Enthüllung der neuen PS Plus-Spiele steht am heutigen Mittwoch mal wieder an. Eigentlich müssen wir uns noch ein paar Stunden bis zum Reveal gedulden, aber wie so oft in den letzten Monaten gibt es auch diesmal vorab einen Leak eines verlässlichen Insiders. Alle Infos bekommt ihr hier.

06:00 Uhr Moin moin und Ahoi, ihr Lieben! Ihr kennt das Spielchen vermutlich bereits, ich begleite für euch auch heute wieder die Ankündigung der neuen PS Plus-Spiele. Bevor es in ein paar Stunden aber offiziell so weit ist, dürfen wir uns schon über einen Leak freuen. Der bekannte Insider billbil-kun (via Dealabs) hat nämlich bereits verraten, dass der Headliner-Titel im Februar das Boxspiel Undisputed werden soll. billbil-kun lag in der Vergangenheit bis auf kleine Abweichungen stets richtig bei den PS Plus-Titeln. Die Chancen stehen also sehr gut, dass sich der Leak bewahrheitet. 1:24 Undisputed zeigt im Launch-Trailer dicke Muckis und dicke Treffer Autoplay

PS Plus Essential im Februar 2026: Datum und Uhrzeit der Ankündigung

voraussichtlicher Termin der Ankündigung: Mittwoch, der 28. Januar 2026

voraussichtliche Uhrzeit der Ankündigung: 17:30 Uhr deutscher Zeit

Wann werden die neuen Spiele freigeschaltet? Am Dienstag den 3. Februar 2026. Die Freischaltung erfolgt in der Regel am späten Vormittag, also zwischen 10 und 12 Uhr.

Schnappt euch noch die Essential-Spiele des Januar-Lineups

Wie immer gilt: Bis die neuen Spiele online gehen, könnt ihr euch noch die Titel des Vormonats schnappen. Habt ihr das bislang also vergessen, habt ihr noch bis zum 3. Februar um 10:00 Uhr Zeit, euch diese drei Titel für eure Spielebibliothek zu sichern:

NfS Unbound braucht unter Rennspiel-Fans wohl keine Vorstellung; Liebhaber*innen von Cozy-Spielen und Stardew Valley empfehlen wir aus dem letzten Monat aber besonders das Survival-Adventure Core Keeper:

0:46 Core Keeper - Nintendo-Switch-Trailer zum Konsolenrelease des Survival-Hits

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt noch kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Was sagt ihr zum ersten geleakten Spiel?