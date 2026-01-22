Die teuerste PS Plus-Stufe funktioniert bei vielen Kunden nicht richtig und Sony hüllt sich in Schweigen, obwohl die Community sauer ist

Eigentlich soll die Premium-Stufe von PS Plus auch das Streaming von PS3-Spielen ermöglichen.

Falls ihr zu denjenigen gehört, die PS Plus Premium vor allem deshalb abonniert haben, weil sie damit PS3-Spiele streamen können, guckt ihr aktuell womöglich in die Röhre. Viele User berichten online, dass das Streamen der PS3-Spiele nicht funktioniert. Es gibt aber womöglich Workarounds.

PS Plus Premium scheint vielerorts nicht richtig zu funktionieren

Die teuerste PS Plus-Stufe nennt sich Premium und bietet eigentlich auch die Möglichkeit, eine Auswahl an PS3-Titeln zu zocken. Aufgrund der einzigartigen Konsolen-Technik der alten PS3 klappt das ausschließlich über Streaming, ihr könnt die Titel nicht herunterladen. Momentan geht aber bei vielen Fans gar nichts.

Sämtliche weitere Funktionen von PS Plus Premium scheinen problemlos zu laufen und die Schwierigkeiten mit dem PS3-Streaming betrifft wohl auch nicht alle Kund*innen. Wir selbst konnten zunächst auch nicht das gewünschte PS3-Spiel streamen, haben es dann aber zumindest in einem Fall doch noch hinbekommen. Leider scheinen aber auch die Workarounds nicht überall verlässlich zu funktionieren.

Das alles sorgt im Netz für großen Frust. Immerhin antwortet der PlayStation-Support auf Nachfragen damit, dass es sich bei der Problematik um ein bekanntes Phänomen handele.

Man arbeite intern daran, den Fehler zu beheben und das PS3-Streaming wieder zu ermöglichen. Wie lange das dauern könnte, wird allerdings nicht verraten.

Ein PlayStation 3-Fan ist besonders verstimmt, weil der Support ihm offenbar keinerlei Kompensation anbieten wollte – obwohl ein wichtiger Teil eines nicht gerade günstigen Premium-Services nicht funktioniert. Die Antwort, er könne ja immer noch PS2- oder PS4-/PS5-Spiele streamen, stimmte ihn natürlich auch nicht versöhnlicher.

Diese Workarounds könnten helfen, das Streamen von PS3-Titeln über PS Plus Premium wieder zu ermöglichen

Die Lage stellt sich leider sehr unübersichtlich dar. Unklar bleibt, wieso manche Spiele bei manchen Abonnent*innen gestreamt werden können und wieso es bei manchen nicht klappt. Auch die Workarounds funktionieren offenbar nicht konsistent.

Der lange Zeit anscheinend beste Workaround klappt nun offenbar gar nicht mehr. Der hatte sich darauf gestützt, die PS3-Titel zur Wunschliste hinzuzufügen. Wenn mehrere Titel in der Wunschliste waren, konnte über die Detail-Ansicht der Stream dann doch noch gestartet werden.

Ein anderer Workaround scheint bei einigen Fans auch im Moment noch zu klappen: Sie starten den Stream über die PlayStation Plus-App am PC. Danach befindet sich das Spiel in der Spiele-Bibliothek in eurer Sammlung und soll sich darüber starten lassen. Aber auch das klappt nicht bei allen.

Wir haben in der GamePro-Redaktion ebenfalls Probleme mit dem PS3-Streaming gehabt. In einem Fall ließ es sich dann allerdings doch noch starten, nachdem wir zwischendurch einen PS5-Titel als Stream angeworfen hatten. Vielleicht klappt das ja auch bei euch, falls ihr ähnliche Probleme habt. Im anderen Fall hat das aber nichts gebracht.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr PS Plus Premium, gehen die PS3-Streams und falls nicht: welche Workarounds habt ihr ausprobiert?