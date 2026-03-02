PS Plus Essential - Schon in wenigen Stunden müsst ihr euch von 4 Bonus-Spielen verabschieden und ein Abenteuer solltet ihr jetzt unbedingt noch laden

Ihr habt nur noch wenige Stunden Zeit, euch die PlayStation Plus Essential-Spiele des Februar 2026-Lineups zu schnappen.

Linda Sprenger
02.03.2026 | 09:59 Uhr

Die Essential-Titel des Februar-Lineups werden morgen durch die März 2026-Spiele ausgetauscht.

Der März ist angebrochen und das bedeutet auch, dass sich PS Plus-Mitglieder bald über Spielenachschub freuen können: Schon morgen Vormittag werden die Essential-Titel des März 2026-Aufgebots im PS Store freigeschaltet. Das heißt aber auch, dass wir uns von den Essential-Spielen des Vormonats verabschieden müssen. Sichert euch also am besten jetzt fix noch vier Bonus-Titel, falls ihr das noch nicht erledigt habt.

Schnappt euch schnell noch diese 4 Spiele - Alle PS Plus Essential-Titel des Februar 2026-Aufgebots im Überblick

Folgende Titel fliegen morgen aus dem PS Plus Essential-Aufgebot:

  • Undisputed
  • Subnautica: Below Zero
  • Ultros
  • Ace Combat 7: Skies Unknown

Video starten 10:14 Subnautica: Below Zero - Test-Video zum Survival-Hit - Test-Video zum Survival-Hit

Insbesondere Subnautica: Below Zero ist einen Blick wert: Hier erkundet ihr die gefährliche Unterwasserwelt eines fremden Planeten, sammelt Ressourcen, baut eure Basis auf und müsst nebenbei auf eure Gesundheit, beispielsweise Sauerstoff oder Temperatur achten. Kollegin Annika erklärt euch in ihrem Artikel noch einmal genauer, warum Below Zero das perfekte Spiel zum Abtauchen ist:

Wann werden die Essential-Spiele des März 2026-Lineups freigeschaltet?

  • am morgigen Dienstag, den 03. März 2026
  • Uhrzeit der Freischaltung: Zwischen 10 und 11 Uhr deutscher Zeit

Alle PS Plus Essential-Spiele für den Monat März 2026 im Überblick

Auch im neuen Monat können sich alle PS Plus-Mitglieder über vier Bonus-Spiele freuen. Diese hat Sony bereits am vergangenen Mittwoch enthüllt:

Mehr Infos zu PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Solltet ihr noch kein PS Plus-Abo haben und mit dem Gedanken spielen, eines abzuschließen, kann ich euch unseren Info-Hub zu PS Plus empfehlen.

Dort findet ihr alle wichtigen Infos zu den unterschiedlichen Abostufen (neben Essential gibt es noch Extra und Premium) den Preisen für den Service und wie ihr euer Abonnement wieder beenden könnt.

Habt ihr euch die Essential-Spiele des Vormonats schon geschnappt?

