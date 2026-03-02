GTA 6 schon bald vorbestellbar? Leak deutet auf Vorverkaufsstart im PS Store hin

Wie offenbar herausgefunden wurde, ist im PlayStation Store bezüglich GTA 6 etwas passiert und das hat eventuell weitreichende Konsequenzen, was den Preis, Vorbestellungen und Release angeht.

David Molke
02.03.2026 | 10:55 Uhr

In GTA 6 dürfte es wieder ordentlich zur Sache gehen – aber wann genau, und was soll der Spaß kosten? In GTA 6 dürfte es wieder ordentlich zur Sache gehen – aber wann genau, und was soll der Spaß kosten?

Gefühlt wartet die halbe Welt sehnsüchtig auf GTA 6. Aber wird der Open World-Blockbuster nochmal verschoben oder kommt er wirklich im November? Jetzt gibt es einen weiteren Hinweis darauf, dass das Datum stabil bleiben könnte und bald sogar die Vorbestellungen losgehen. Dann erfahren wir wohl auch den Preis.

GTA 6: Technik-Detail im PS Store macht Hoffnung auf baldige Vorbestellungen

Der Twitter-Account PlayStation Game Sizes kennt sich mit Leaks, Spielegrößen, Pre- und Downloads aus. Er hat natürlich auch ein wachsames Auge auf den PlayStation Store, wenn es um GTA 6 geht. Dort soll sich jetzt etwas getan haben: Offenbar gibt es nun auch die sogenannten IDs für das Rockstar Games-Schwergewicht.

Video starten 18:48 Niko, CJ & Michael: Was wurde aus den Helden aller GTA-Spiele?

Diese Titel-IDs sind so etwas wie der digitale Fingerabdruck eines Spiels. Mit der Hilfe so einer Identifikationsmöglichkeit können die Titel im Hintergrund angelegt und verwaltet werden. Womöglich finden bereits Stresstests statt, aber auf jeden Fall wird damit wohl aktuell die grundlegende Infrastruktur geschaffen.

Im Klartext heißt das: Vielleicht geht es jetzt bald so richtig los, was die Marketing-Kampagne rund um GTA 6 angeht. Am wahrscheinlichsten ist laut PlayStation Game Sizes, dass demnächst irgendwann die Vorbestellungen für GTA 6 freigeschaltet werden könnten.

Das würde gleichzeitig auch bedeuten, dass wir dann endlich erfahren, ob GTA 6 wirklich das bisher teuerste Videospiel aller Zeiten wird und zum Beispiel die 100-Euro-Marke (für die Basis-Edition ohne Extras) sprengt. Ohne Preis keine Vorbestellungen, also wird das höchstwahrscheinlich doppelt und dreifach interessant.

Außerdem lässt sich daraus Folgendes ableiten: Wenn in den nächsten Tagen oder Wochen wirklich die Vorbestellungen für GTA 6 freigeschaltet werden sollten, scheinen der Publisher Take Two und das Entwicklerstudio Rockstar ziemlich zuversichtlich zu sein, was den Release-Termin von GTA 6 am 19. November angeht.

Ihr solltet das Ganze aber natürlich immer noch mit Vorsicht genießen. Es gibt bisher keine offiziellen Informationen zu den Vorbestellungen, und es handelt sich bei der Meldung über die Titel-IDs nur um einen Leak. Es könnte also durchaus noch vorkommen, dass wir demnächst keine Preorder-Möglichkeiten sehen – und natürlich auch, dass GTA 6 noch einmal verschoben wird.

Wie steht ihr möglichen Vorbestellungen und dem Preis gegenüber? Wollt ihr preordern und wo liegt eure Schmerzgrenze finanziell?

