Das nächste God of War kickt angeblich Kratos und Artreus als Hauptcharaktere und lässt uns altbekannte Heldin spielen

Faye könnte die neue Protagonistin des nächsten God of War sein.

Vier Jahre nach God of War Ragnarök fragen sich Fans noch immer, wie es mit der Reihe weitergeht. Ägypten? Ein Spin-off mit Atreus in der Hauptrolle? Offenbar könnte Santa Monica Studio eine ganz andere Richtung einschlagen.

Berichten zufolge arbeitet Cory Barlog an einem neuen Ableger – doch diesmal soll nicht Kratos im Mittelpunkt stehen. Stattdessen könnte eine Figur in den Fokus rücken, die bislang vor allem als Mythos im Hintergrund existierte: Faye, Kratos’ zweite Ehefrau und Mutter von Atreus.

Alte Sage, neuer Fokus

Bereits im Juli 2025 hatte Bloomberg-Reporter Jason Schreier angedeutet, dass Cory Barlog an einem neuen Projekt arbeitet. Damals erklärte er: "Es ist keine neue IP, aber es könnte sich wie eine anfühlen."

Anfang März 2026 nehmen die Spekulationen erneut Fahrt auf. Verschiedene Insider bringen das Projekt nun direkt mit God of War in Verbindung. Schreier selbst kommentierte die neuen Gerüchte mit den Worten: "Ich nehme an, jetzt ist offensichtlich, was ich meinte."

Auch der als zuverlässig geltende Leaker NateTheHate behauptet, das Spiel sei im God-of-War-Universum angesiedelt und werde Faye in den Mittelpunkt stellen. Das Gameplay soll actionlastiger ausfallen und sich vom Stil der nordischen Teile unterscheiden. Gaming-Insider Shpeshal Nick bestätigte diese Informationen ebenfalls.

Eine offizielle Enthüllung sei laut Gerüchten noch für dieses Jahr geplant, der Release könnte in der ersten Hälfte 2027 erfolgen. Bestätigt ist davon bislang nichts.

Wer ist Faye überhaupt?

Faye – mit vollem Namen Laufey – ist eine Jötunn, also eine Riesin aus Midgard. Genauer gesagt eine Frost-Riesin mit der Gabe der Voraussicht.

Sie war die ursprüngliche Besitzerin der Leviathan-Axt, die später Kratos führt. Außerdem beherrschte sie weitere Waffen wie einen Bogen, ein Schild sowie ein Messer, das schließlich an Atreus überging.

Lore-technisch ist Faye eine Schlüsselfigur. Sie kämpfte einst sogar gegen Thor und brachte ihn an seine Grenzen. Auch ihr Duell mit Kratos endete in einem Patt – aus dem schließlich eine Beziehung entstand. Faye wird als mitfühlend und strategisch denkend beschrieben: jemand, der langfristige Pläne schmiedete und vieles bewusst vor Kratos und Atreus geheim hielt.

Faye ist der Motor hinter der gesamten Norse-Saga. Ein Prequel könnte ihren ursprünglichen Plan erklären.

Ihr Tod bildet den Ausgangspunkt von God of War (2018). Kratos und Atreus erfüllen ihren letzten Wunsch und verstreuen ihre Asche auf dem höchsten Gipfel der Neun Reiche.

Ein Spiel aus ihrer Perspektive könnte also zeitlich vor den Ereignissen der Nord-Saga angesiedelt sein – und möglicherweise endlich klären, was genau zu ihrem Tod führte und welche Pläne sie wirklich verfolgte.

Gerücht mit Vorsicht genießen

Auch wenn mehrere bekannte Namen übereinstimmend berichten, bleibt es ein Gerücht. Offizielle Informationen von Sony oder Santa Monica Studio stehen noch aus.

Sollten sich die Hinweise jedoch bestätigen, würde sich die Reihe erstmals deutlich von Kratos als zentraler Figur lösen – ohne das Universum selbst zu verlassen. Ob und wie ein God of War ohne den namensgebenden Gott des Krieges funktionieren kann, erfahren wir wohl erst im Laufe des Jahres.

Würdet ihr ein God of War ohne Kratos spielen – oder ist die Reihe ohne ihn kaum vorstellbar?