PS Plus im April 2026 - Schnappt euch heute die neuen Essential-Spiele, das ist die Uhrzeit der Freischaltung

Heute Vormittag werden die PlayStation Plus Essential-Spiele des April 2026-Lineups im PlayStation Store freigeschaltet.

Heute morgen klingelt wieder der PlayStation Plus-Wecker, denn schon in wenigen Stunden hagelt's Spielenachschub. Mitglieder des kostenpflichtigen Online-Service von Sony können sich heute auf die Freischaltung der aktuellen PS Plus Essential-Titel freuen, die am vergangenen Mittwoch enthüllt wurden. Wir haben wie immer alle wichtigen Infos für euch.

PS Plus Essential im April 2026: Termin und Uhrzeit der Freischaltung

Datum der Freischaltung: Die Essential-Titel gehen am heutigen Dienstag, dem 07. April 2026, live.

Die Essential-Titel gehen am heutigen Dienstag, dem 07. April 2026, live. Ungefähre Uhrzeit: Die Freischaltung erfolgt in der Regel zwischen 10 und 11 Uhr mittags (deutscher Zeit).

Sobald die Essential-Titel des April-Aufgebots im PS Store freigeschaltet wurden und für alle Mitglieder des Abo-Service zum Download bereitstehen, updaten wir diesen Artikel.

2:32 Lords of the Fallen im Storytrailer - So düster wird das neue Soulslike

Autoplay

Diese Spiele gibt's im April 2026 bei PlayStation Plus Essential

Die Essential-Titel des aktuellen Monats hat Sony bereits in der vergangenen Woche bekanntgegeben. Freut euch diesmal auf:

Lords of the Fallen

Tomb Raider I-III Remastered

Sword Art Online Fractured Daydream

Alle wichtigen Infos zum PS Plus-Abo: Essential, Extra, Premium

Ihr habt kein PS Plus-Abo? Alle Infos zum kostenpflichtigen Service von Sony und den monatlichen Bonus-Spielen findet ihr in unserem Info-Hub zu PS Plus.

In der oben verlinkten GamePro-Übersicht nennen wir euch alle Preise, Vorteile, Nachteile und beantworten euch die wichtigsten Fragen zu den drei verschiedenen Abostufen (PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium).

Und jetzt fragen wir euch: Über welches PlayStation Plus-Essential-Spiel (oder vielleicht sind's ja sogar mehrere) freut ihr euch im April 2026 besonders? Und wie findet ihr das aktuelle Lineup generell: stark oder noch Luft nach oben? Schreibt's uns wie immer gerne unten in die Kommentarsektion.