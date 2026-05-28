Nintendo Switch Online bekommt legendären N64-Neuzugang - diesen Jump+Run-Klassiker müsst ihr gezockt haben

Nintendo erweitert die N64-Bibliothek bei Nintendo Switch Online um einen echten N64-Klassiker.

Die Nintendo 64-Ära hat einige großartige 3D-Jump&Runs hervorgebracht. Super Mario 64 war etwa ein bahnbrechender Meilenstein und auch Banjo-Kazooie gilt heute als echter Klassiker. Ein Titel, der diesen Status ebenfalls innehat, ist ab der nächsten Woche über Nintendo Switch Online verfügbar.

Nintendo hat nämlich angekündigt, dass ihr Donkey Kong 64 ab dem 4. Juni 2026 über den kostenpflichtigen Service zocken könnt. Ihr benötigt dafür allerdings auch das Erweiterungspaket – nur mit dem bekommt ihr Zugriff auf Nintendo 64-Titel.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

1:02 Donkey Kong 64 kommt zu Nintendo Switch Online

Autoplay

Ein N64-Klassiker, der nicht komplett gut gealtert ist

Donkey Kong 64 erschien im Jahr 1999 und war damals Donkey Kongs erstes 3D-Abenteuer überhaupt. Entsprechend ambitioniert hatte Entwickler Rare das Spiel konzipiert und das schlug sich auch in der Technik nieder. Ohne das optional erhältliche Expansion Pak war Donkey Kong 64 nicht spielbar, zum Verkaufsstart gab es damals ein Bundle mit der Hardware-Erweiterung.

Der Titel ist ein absolutes Umfangsmonster. Es gibt zig Welten und fünf spielbare Charaktere (Donkey Kong, Diddy Kong, Lanky Kong, Tiny Kong, Chunky Kong).

Jeder davon bringt eigene Waffen, Fähigkeiten und Verwandlungen mit, was das Gameplay des Spiels auch aus heutiger Sicht extrem abwechslungsreich macht. Außerdem hat Donkey Kong 64 fantastische Bosskämpfe und einen der größten Ohrwurm-Soundtracks der N64 -Ära – speziell der Titelsong ist legendär.

Der DK-Rap am Anfang bescherte Millionen von Spieler*innen einen Ohrwurm.

Wer Jump&Runs mag und gerne alte Spiele nachholt, sollte Donkey Kong 64 definitiv mal gespielt haben. Allerdings gibt es viele, die den Titel schon damals und nun auch rückblickend kritisch sehen.

Gründe dafür sind unter anderem die extreme und ermüdend große Zahl an Sammelobjekten (mehrere tausend!), außerdem gibt es Probleme mit Backtracking und nervigen Wechseln zwischen den Charakteren, um an bestimmte Orte zu gelangen bzw. Items einzusammeln.

Komplett gut gealtert ist Donkey Kong 64 also sicherlich nicht, aber insbesondere für Jump&Run-Fans immer noch eine dicke Empfehlung.

Mehr zu Switch Online und Erweiterungspass

Switch Online ist ein kostenpflichtiger Abo-Service für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch 1. Damit bekommt ihr unter anderem Zugang zum Online-Multiplayer von Switch-Titeln oder könnt Speicherstände in der Cloud lagern. Außerdem bekommt ihr Zugriff auf diverse Retro-Spiele.

Der Erweiterungspass muss zusätzlich erworben werden und bietet eine wesentlich größere Bibliothek älterer Titel, darunter auch Spiele vom Nintendo 64, Sega Mega Drive oder Game Boy Advance.

Die die aktuellen Preise für Nintendo Switch Online im Überblick:

1 Monat : 3,99 Euro

: 3,99 Euro 3 Monate : 7,99 Euro

: 7,99 Euro 12 Monate : 19,99 Euro

: 19,99 Euro 12 Monate Familien-Abo: 34,99 Euro

Der Erweiterungspass ist nur zusammen mit Switch Online erhältlich und kostet wie folgt:

für 12 Monate : 39,99 Euro

: 39,99 Euro für 12 Monate Familien-Abo: 69,99 Euro

Solltet ihr nicht sicher sein, ob Switch Online etwas für euch ist, könnt ihr den Service 7 Tage lang kostenlos ausprobieren.

Habt ihr Erfahrungen mit Donkey Kong 64? Und falls nicht, holt ihr es jetzt nach?